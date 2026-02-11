Novák nastoupí ke svému závodu až za týden, 17. února odpoledne. Do té doby si užívá život v olympijském areálu, který od začátku monitoruje na sociálních sítích. Zveřejnil už několik videí, ve kterých mimo jiné pochválil českou olympijskou kolekci.
Nyní ukázal, jak vypadá jeho den v areálu v Livignu. Ačkoliv zatím nemusel závodit, v olympijské vesnici se opravdu nenudí.
Sestřih zachycuje celý den, který olympionik začíná brzy ráno. Poté se autobusem přesouvá blíž ke sjezdovkám, kde tráví většinu času a průběžně se sem i vrací. „Krásné dny pro závodění, spousta zábavy,“ shrnuje sportovec ve videu.
V dalších záběrech ukazuje kolekci památečních odznáčků, kterou v areálu olympiády dostal. Jsou v ní například odznaky s českými vlajkami, olympijskými kruhy, logy ZOH Milán–Cortina i mapou Itálie.
Freestylista zároveň nechal nahlédnout do kantýny, kde si dává těstoviny. A nezapomněl zdůraznit, že stíhá sledovat i závody mimo Livigno – na pokoji je sleduje online přímo z postele.
Podobná videa z olympijského areálu sdílí i další sportovci. Například švýcarský krasobruslař Lukas Britschgi zveřejnil velmi detailní reel už ze dne zahájení her.
Zmapoval v něm program hodinu po hodině. Začal budíčkem v 6:30, pokračoval snídaní v 7:00 a přesunem na tréninky. Nevynechal ani pauzu ve 13:00 nebo rozhovory s médii ve 14:00. Video končí samotným zahajovacím ceremoniálem.