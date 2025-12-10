Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

David Chuchma
  17:27
Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si účet na platformě OnlyFans. Podle odhadů získá během jediného roku víc peněz, než kolik vydělala za celou dosavadní sportovní kariéru.
Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní pauze, teď vzbudila pozornost příchodem na platformu OnlyFans. | foto: Instahram/oceane_dodin

Océane Dodinová ukazuje formu nejen na tenisovém dvorci, ale i mimo něj. Po...
Océane Dodinová nechce být vnímána pouze jako francouzská tenistka.
Francouzská tenistka Oceane Dodinová nehrála od prosince 2024 do září 2025.
Océane Dodinová si má na platformě OnlyFans vydělat za rok více než za celou...
16 fotografií

Devětadvacetiletá hráčka přilákala výraznější zájem v září, kdy se po devítiměsíční zdravotní pauze vrátila na kurty s výrazně změněným vzhledem. Stala se vůbec první aktivní profesionální tenistkou, která během kariéry veřejně přiznala zvětšení prsou.

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

Přitom její comeback zpočátku tolik netáhl. S ohledem na dlouhou pauzu se výrazně propadla singlovým žebříčkem WTA, v němž aktuálně figuruje na 818. místě. Pro návrat navíc zvolila menší turnaj ITF ve francouzské Remeši.

Jen několik dní poté ale vyvolala velký rozruch rozhovorem pro francouzské rádio RMC Sport, kde otevřeně promluvila o své plastické operaci.

„Bylo to rozhodnutí, které jsem měla v hlavě už dlouho. V sezoně si tak dlouhou pauzu dovolit nemůžete, tak jsem to spojila s léčbou zranění. Řekla jsem si, že když už musím mít tak dlouhou pauzu, udělám si, co chci,“ vysvětlovala tehdy.

Francouzská tenistka Océane Dodinová.

Dodala také, že zákroku vůbec nelituje. „Jsem spokojená, cítím se ve svém těle lépe a nemá to žádný vliv na můj výkon,“ ujistila. Přiznala sice, že ji okolí varovalo, že s větším poprsím nebude schopná hrát, ale obavy se podle ní nenaplnily.

K vlně mimořádného mediálního zájmu teď Dodinová přidává další ne úplně obvyklý krok. Stejně jako její mužský kolega, australský tenista Nick Kyrgios, se rozhodla vstoupit na placenou platformu OnlyFans.

Podle zahraničních médií si zde může přijít během jednoho roku na zhruba 2,85 milionu dolarů, tedy přibližně 66 milionů korun, což je víc, než kolik vydělala za celou dosavadní tenisovou kariéru.

Dodinová v rozhovoru pro britský deník Daily Mail uvedla, že si uvědomovala, jakou pozornost její operační zákrok vzbudí. „V tenise to není běžné, nikdo přede mnou to neudělal. Věděla jsem, že se o tom bude psát. Ale zároveň mi to nepřišlo nijak zvláštní. Jsou to jen prsa,“ vysvětlila s nadhledem.

oceane_dodin
14. září 2025 v 22:22, příspěvek archivován: 10. prosince 2025 v 14:27
oblíbit odpovědět uložit

Zároveň zdůraznila, že chce být vnímána i jinak než jen jako sportovkyně. „Ano, jsme profesionální tenistky, ale jsme i normální lidé. Máme soukromý život, přátele, své starosti. Je důležité o tom mluvit,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. PřerovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Poruba 2011 vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.40
  • 2.60
  • 3.90
Frýdek-M. vs. SlaviaHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 25.00
  • 8.00
  • 1.09
Handball Brno vs. KarvináHázená - 14. kolo - 10. 12. 2025:Handball Brno vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě22:23
  • 4.20
  • 4.60
  • 1.52
Vsetín vs. ChomutovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Vsetín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 5.40
  • 4.40
  • 1.52
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.90
  • 3.80
  • 3.50
Kolín vs. TáborHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.70
  • 4.20
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

USA odhalily luxusní olympijskou kolekci. Sportovce znovu obleče Ralph Lauren

Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské...

Módní společnost Ralph Lauren představila oficiální olympijskou kolekci, ve které americká výprava nastoupí na zahajovací i závěrečný ceremoniál zimních olympijských a paralympijských her v Miláně a...

Studoval jsem i Železného. Průkopník Knakal o dlouhých autech a štaci v Řecku

Martin Knakal v dresu Viktorie Plzeň v sezoně 2005/06.

Fotbalově vyrostl v akademii Viktorie Plzeň, nastupoval v mládežnických reprezentacích, v mateřském klubu hrál od roku 2005 první ligové zápasy. Pravý obránce Martin Knakal, který jako jeden z...

10. prosince 2025  17:53

Cenu ATP za průlom roku získal Vacherot. Monacký tenista předčil i Menšíka

Monacký tenista Valentin Vacherot po postupu do finále v Šanghaji.

Nové ocenění mužské tenisové asociace ATP za průlom roku obdržel monacký hráč Valentin Vacherot. Sedmadvacetiletý tenista uspěl mezi čtyřmi nominovanými. Konkurencí mu byli Jakub Menšík, Brit Jack...

10. prosince 2025  17:44

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

10. prosince 2025  17:27

Daří se jim i v reklamě. Které sportovkyně se proslavily jako tváře módních značek?

Alica Megan Schmidtová zároveň upozornila na to, že i schopní atleti mají...

Proslavily se jako vrcholové sportovkyně. Vyhrávají tituly, získávají olympijské medaile, překonávají světové rekordy. Jejich sláva a množství sledujících na sociálních sítích neunikla známým módním...

10. prosince 2025

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen během utkání proti Mladé Boleslavi

Od našeho zpravodaje v Rumunsku V kádru chyběl už od srpna s tím, že se postupně dával dohromady. Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen si ale absenci kvůli nucené operaci kolene prodlouží až do konce probíhající sezony, což...

10. prosince 2025  16:57

Ledecké první trénink na sjezd ve Svatém Mořici nevyšel, kralovala Vonnová

Ester Ledecká trénuje ve Svatém Mořici.

Ester Ledecká vstoupila do olympijské sezony alpského lyžování 32. místem v prvním tréninku na úvodní sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 59....

10. prosince 2025  16:54

Lincoln - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Olomoučtí fotbalisté mají výborně našlápnuto k postupu z ligové fáze Konferenční ligy. Nastřádali zatím sedm bodů a v 5. kole nastoupí na Gibraltaru proti týmu Lincoln Red Imps. Kde můžete zápas...

10. prosince 2025  16:50

Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Reprezentovat miluje, vždyť národní tým hokejistů si bez něj snad ani nejde představit. V posledních letech se stal zkušený útočník Roman Červenka jeho neoddiskutovatelnou oporou, trenér Radim Rulík...

10. prosince 2025  16:45

Další tenistka opustila Rusko. Jen ať jde, nic pro nás nevyhrála, reaguje Kafelnikov

Anastasia Potapovová ve třetím kole US Open

Pouhých pár dní poté, co se v Petrohradu zúčastnila kontroverzní exhibice pod záštitou firmy Gazprom, ruská tenistka Anastasia Potapovová oznámila, že získala rakouské občanství a od příští sezony...

10. prosince 2025  16:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

10. prosince 2025

Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc

Práce na ledě v olympijské hale v Miláně stále pokračují.

Netěší je, že se z toho stalo velké téma. Takové, které se řeší každý den. Nejen v dějišti nadcházejících olympijských her, ale také v NHL, kterou komplikacemi sužovaná stavba hokejové arény v Miláně...

10. prosince 2025  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.