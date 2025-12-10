Devětadvacetiletá hráčka přilákala výraznější zájem v září, kdy se po devítiměsíční zdravotní pauze vrátila na kurty s výrazně změněným vzhledem. Stala se vůbec první aktivní profesionální tenistkou, která během kariéry veřejně přiznala zvětšení prsou.
Přitom její comeback zpočátku tolik netáhl. S ohledem na dlouhou pauzu se výrazně propadla singlovým žebříčkem WTA, v němž aktuálně figuruje na 818. místě. Pro návrat navíc zvolila menší turnaj ITF ve francouzské Remeši.
Jen několik dní poté ale vyvolala velký rozruch rozhovorem pro francouzské rádio RMC Sport, kde otevřeně promluvila o své plastické operaci.
„Bylo to rozhodnutí, které jsem měla v hlavě už dlouho. V sezoně si tak dlouhou pauzu dovolit nemůžete, tak jsem to spojila s léčbou zranění. Řekla jsem si, že když už musím mít tak dlouhou pauzu, udělám si, co chci,“ vysvětlovala tehdy.
Dodala také, že zákroku vůbec nelituje. „Jsem spokojená, cítím se ve svém těle lépe a nemá to žádný vliv na můj výkon,“ ujistila. Přiznala sice, že ji okolí varovalo, že s větším poprsím nebude schopná hrát, ale obavy se podle ní nenaplnily.
K vlně mimořádného mediálního zájmu teď Dodinová přidává další ne úplně obvyklý krok. Stejně jako její mužský kolega, australský tenista Nick Kyrgios, se rozhodla vstoupit na placenou platformu OnlyFans.
Podle zahraničních médií si zde může přijít během jednoho roku na zhruba 2,85 milionu dolarů, tedy přibližně 66 milionů korun, což je víc, než kolik vydělala za celou dosavadní tenisovou kariéru.
Dodinová v rozhovoru pro britský deník Daily Mail uvedla, že si uvědomovala, jakou pozornost její operační zákrok vzbudí. „V tenise to není běžné, nikdo přede mnou to neudělal. Věděla jsem, že se o tom bude psát. Ale zároveň mi to nepřišlo nijak zvláštní. Jsou to jen prsa,“ vysvětlila s nadhledem.
Zároveň zdůraznila, že chce být vnímána i jinak než jen jako sportovkyně. „Ano, jsme profesionální tenistky, ale jsme i normální lidé. Máme soukromý život, přátele, své starosti. Je důležité o tom mluvit,“ dodala.