Výsledkem spolupráce jsou návrhy vycházející z fotbalové kultury, francouzské elegance a estetiky 90. let. Nejvýraznějším prvkem je předzápasový dres, ve kterém budou hráči nastupovat během celého letošního mistrovství světa. Francie přitom bude tradičně patřit mezi velké favority na zisk trofeje.
Za návrhem stojí Simon Porte Jacquemus, který se podle módního domu inspiroval svým celoživotním vztahem k fotbalu. Důležitou roli sehrály také vzpomínky na sportovní oblečení z 90. let, zejména staré tréninkové bundy Nike, které nosil v mládí.
Právě nostalgie po fotbalové kultuře dřívějších let je jedním z hlavních motivů celé kolekce. Jacquemus kombinuje tradiční trikoloru s prvky připomínajícími starší sportovní módu. Místo výrazně technického vzhledu, který bývá pro moderní fotbalové oblečení typický, pak návrhář vsadil spíše na čisté linie a elegantnější pojetí.
V kampani se objevují Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, Désiré Doué nebo Warren Zaire-Emery. Všichni by zároveň měli patřit k hlavním tvářím Francie i na samotném mistrovství světa.
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Jacquemus navíc zdůrazňuje, že kolekce nemá být jen o módě. Součástí projektu je také spolupráce s organizací Sport dans la Ville, která od konce 90. let prostřednictvím sportu podporuje mladé lidi ze sociálně znevýhodněných oblastí.