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Některé tenistky během kariéry střídají účesy, jiné si potrpí na výrazné módní kreace. Karolína Muchová jako by zastavila čas. Na kurtech sází na jednoduchost, pohodlí a styl, který k ní neodmyslitelně patří. Podívejte se, jak šel čas s rodačkou z Olomouce, od jejích tenisových začátků až po postup do finále letošního Wimbledonu.
Autor: Reuters
Na okruhu ITF debutovala Karolína Muchová v roce 2013. O rok později ovládla 87. ročník Pardubické juniorky.
Autor: Michal Klíma, MAFRA
Ve finále tehdy sedmnáctiletá tenistka porazila Ninu Holanovou 6:2, 6:1. K triumfu jí gratuloval i slavný trenér Nick Bollettieri.
Autor: Michal Klíma, MAFRA
Světle hnědé vlasy stažené do culíku a výrazná čelenka provázejí Muchovou na kurtech prakticky celou kariéru.
Autor: Miloslav Jančík, MF DNES
Červenec 2018. Muchová tehdy skončila na antukovém turnaji ITS Cup v Olomouci coby poražená finalistka.
Autor: Stanislav Heloňa, MAFRA
Rok 2019 byl pro rodačku z Olomouce přelomový. Na snímku pózuje s dalšími členkami fedcupového týmu – Markétou Vondroušovou, Lucií Šafářovou, Marií Bouzkovou a Barborou Krejčíkovou.
Autor: Česká sportovní / Pavel Lebeda
Na US Open se představila už v roce 2018, kdy postoupila do třetího kola. O rok později se jí to podařilo znovu, zastavila ji až Serena Williamsová.
Autor: Reuters
V září 2019 získala Muchová svůj první titul na okruhu WTA. Ve finále deklasovala Polku Magdu Linetteovou 6:1, 6:1 a zápas ukončila za pouhých 68 minut.
Autor: AP
Doposud největším úspěchem Muchové byl postup do finále Roland Garros v červnu 2023. V semifinále tehdy udolala Arynu Sabalenkovou 7:6, 6:7 a 7:5.
Autor: AP
První set se české tenistce nepovedl, ztratila ho 2:6. Ve druhém pak prohrávala 0:3, duel ale dokázala zdramatizovat a sadu získala 7:5. V rozhodujícím setu chvíli vedla, nakonec však Šwiateková zvítězila 6:4.
Autor: AP
V roce 2023 si Muchová zahrála také semifinále US Open. Podlehla v něm pozdější vítězce turnaje Coco Gauffové ve dvou setech.
Autor: AP
Rok 2024 a olympijské hry v Paříži. Muchová nastoupila do čtyřhry po boku své aktuální wimbledonské rivalky Lindy Noskové.
Autor: Reuters
České duo turnajem postupovalo přesvědčivě, přestože spolu hráčky předtím nikdy nenastoupily.
Autor: Reuters
V semifinále však Muchová s Noskovou nestačily na Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Nakonec na ně zbylo čtvrté místo, v zápase o bronz podlehly Španělkám Cristině Bucsaové a Saře Sorribesové.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Postoupila až do semifinále, kde po tvrdém boji padla se světovou šestkou Jessicou Pegulaovou.
Autor: AP
Stala se tak první Češkou od Heleny Sukové z let 1986 a 1987, která na US Open obhájila semifinálovou účast.
Autor: Reuters
Na turnaji v Dubaji v roce 2025 došla Muchová až do semifinále. Po boji v něm podlehla Claře Tausonové 4:6, 7:6 a 3:6.
Autor: AP
Na US Open už na předchozí semifinálové účasti nenavázala. Ve čtvrtfinále ji vyřadila Naomi Ósakaová.
Autor: Reuters
Ještě předtím ale ve třetím kole zvládla náročný duel s Lindou Noskovou, kterou porazila 6:7, 6:4 a 6:2. V osmifinále pak vyřadila Martu Kosťukovou.
Autor: AP
Letos v dubnu zazářila Muchová na antukovém turnaji WTA 500 ve Stuttgartu, kde se probojovala až do finále.
Autor: Reuters
V zápase o titul sice nestačila na Jelenu Rybakinovou, během turnaje ale předvedla skvělé výkony. Vyřadila mimo jiné Coco Gauffovou i Elinu Svitolinovou.
Autor: Reuters
V červnu si v Berlíně zahrála čtyřhru po boku Sereny Williamsové. Hvězdná spolupráce však nevyšla, dvojice skončila hned v prvním kole.
Autor: AP
Letošním Wimbledonem prochází Muchová jako jedna z hlavních hvězd turnaje. V osmifinále vyřadila krajanku Barboru Krejčíkovou.
Autor: Reuters
Postup do vysněného wimbledonského finále si ale musela vybojovat. S Coco Gauffovou svedla obrovskou třísetovou bitvu.
Autor: Reuters