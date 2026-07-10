Od skromných začátků do finále Wimbledonu. Proměny Karolíny Muchové

Autor:
  13:53
Karolína Muchová slaví výhru ve čtvrtfinále Wimbledonu. Karolína Muchová, vítězka Pardubické juniorky Na finálové zápasy Pardubické juniorky přijel i tenisový trenér Nick... Karolína Muchová Česká tenistka Karolína Muchová pózuje s trofejí pro poraženou finalistku... České tenistky pro Fed Cup 2019. Zleva Karolína Muchová, Markéta Vondroušová,... Karolína Muchová slaví životní postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Karolína Muchová (vpravo) gratuluje Sereně Williamsové k postupu do osmifinále... Karolína Muchová pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Soulu Karolína Muchová zvedá ruce nad hlavu, poprvé v kariéře postupuje do finále... Karolína Muchová, poražená finalistka na Roland Garros Tenistka Karolína Muchová.
Některé tenistky během kariéry střídají účesy, jiné si potrpí na výrazné módní kreace. Karolína Muchová jako by zastavila čas. Na kurtech sází na jednoduchost, pohodlí a styl, který k ní neodmyslitelně patří. Podívejte se, jak šel čas s rodačkou z Olomouce. Od jejích tenisových začátků až po postup do finále letošního Wimbledonu.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Norsko vs. AnglieFotbal - Čtvrtfinále - 11. 7. 2026:Norsko vs. Anglie //www.idnes.cz/sport
11. 7. 23:00
  • 3.99
  • 3.87
  • 1.92
Argentina vs. ŠvýcarskoFotbal - Čtvrtfinále - 12. 7. 2026:Argentina vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
12. 7. 03:00
  • 1.72
  • 3.58
  • 5.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: FIFA nabízí trávník z finále, nejdražší za 60 tisíc korun

Sledujeme online
Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Švédskem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?

Stíhačky a francouzská trikolóra vítají peloton během 21. etapy Tour de France...

Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.

11. července 2026  20:54,  aktualizováno  21:01

První etapu Bohemia rallye vyhrál Stříteský těsně před Marešem a Kopeckým

Dominik Stříteský a spolujezdec Ondřej Krajča z týmu Auto Podbabská Škoda Team...

Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky Dominik Stříteský ovládl první etapu Bohemia rallye Mladá Boleslav. Po osmi rychlostních zkouškách čtvrtého závodu seriálu má v čele náskok...

11. července 2026  20:48

Odvrácené mečboly, senzace i dramatické finále. Jak Češky dobyly slavný Wimbledon

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Ani jedna se do finále nemusela dostat. Linda Nosková i Karolína Muchová odvracely ve Wimbledonu mečboly, ale nakonec uspěly. A díky tomu se střetly v historicky prvním českém grandslamovém finále. V...

11. července 2026  20:44

Klopp má blízko k německé reprezentaci. Dohodli jsme klíčové podmínky, tvrdí svaz

Jürgen Klopp navštívil zápas Německa proti Curacau.

Vedení fotbalu v Německu je blízko k angažování nástupce Juliana Nagelsmanna. A Jürgen Klopp má zase o krok blíž k pozici trenéra národního mužstva. „V New Yorku jsme dokončili první jednání s...

11. července 2026  20:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.