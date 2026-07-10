|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
- Pavouk play off
- Program MS
- Česko na MS
- MS ve fotbale ONLINE
- Nominace ČR
- Soupisky týmů
- Kdo vysílá v TV
- Zpravodajství z MS
- Statistiky
- Fotbal dnes
Další sportovní akce v roce 2026:
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...
Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové
Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: FIFA nabízí trávník z finále, nejdražší za 60 tisíc korun
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...
Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol
Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...
KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?
Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...
Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci
Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.
První etapu Bohemia rallye vyhrál Stříteský těsně před Marešem a Kopeckým
Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství České republiky Dominik Stříteský ovládl první etapu Bohemia rallye Mladá Boleslav. Po osmi rychlostních zkouškách čtvrtého závodu seriálu má v čele náskok...
Odvrácené mečboly, senzace i dramatické finále. Jak Češky dobyly slavný Wimbledon
Ani jedna se do finále nemusela dostat. Linda Nosková i Karolína Muchová odvracely ve Wimbledonu mečboly, ale nakonec uspěly. A díky tomu se střetly v historicky prvním českém grandslamovém finále. V...
Klopp má blízko k německé reprezentaci. Dohodli jsme klíčové podmínky, tvrdí svaz
Vedení fotbalu v Německu je blízko k angažování nástupce Juliana Nagelsmanna. A Jürgen Klopp má zase o krok blíž k pozici trenéra národního mužstva. „V New Yorku jsme dokončili první jednání s...