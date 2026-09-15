Na původním snímku z roku 2008 jsou Neymar a Coutinho ještě jako mladíci. Stojí před zrcadlem a společně se fotí malým fotoaparátem. Od té doby uběhly roky, oba za sebou mají kariéry na těch nejprestižnějších světových adresách a jejich cesty se vždycky spojily akorát v brazilské reprezentaci.
Teď vznikla téměř totožná fotografie. Jen místo dvou mladíků na ní stojí dva hráči, kterým už táhne na čtyřicet.
„Fotka aktualizována!“ připsal klub.
Coutinho, bývalý hráč Liverpoolu, Barcelony či Bayernu Mnichov se do Santosu přesouvá jako volný hráč. Smlouvu podepsal do konce roku 2026.
Čtyřiatřicetiletý fotbalista byl bez angažmá od února, kdy ukončil působení ve Vasco da Gama. Nyní se vrací na scénu po boku jednoho z nejbližších přátel.
S Neymarem se dobře znají z dob, kdy spolu působili v brazilských mládežnických výběrech. Coutinho za Brazílii naposledy nastoupil v březnu 2022 a celkem odehrál 68 reprezentačních zápasů.
Na klubové úrovni nikdy společně nenastoupili. Neymar opustil Barcelonu v roce 2017, zatímco Coutinho do katalánského celku zamířil o půl roku později.
K spojení sil v Santosu výrazně přispěl právě Neymar. Podle brazilských médií byl jedním z těch, kteří Coutinha přesvědčovali, aby nabídku přijal.