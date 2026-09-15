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Fotka aktualizována! Coutinho se po letech opět představí po boku Neymara

Autor:
  15:53
Na tiskové konferenci rozdával úsměv od ucha k uchu.

Na tiskové konferenci rozdával úsměv od ucha k uchu. | foto: Profimedia.cz

Coutinho na tiskové konferenci, kde byl představen jako nová posila Santosu.
Nová posila Santosu, Brazilec Coutinho.
Nová posila Santosu, Brazilec Coutinho.
Na tiskové konferenci rozdával úsměv od ucha k uchu.
21 fotografií
Po letech jsou znovu v jednom týmu. Philippe Coutinho se stal novou posilou Santosu, kde se potká s dlouholetým kamarádem Neymarem. Příchod zkušeného záložníka oznámil brazilský klub stylově, když oprášil starou fotografii obou fotbalistů.

Na původním snímku z roku 2008 jsou Neymar a Coutinho ještě jako mladíci. Stojí před zrcadlem a společně se fotí malým fotoaparátem. Od té doby uběhly roky, oba za sebou mají kariéry na těch nejprestižnějších světových adresách a jejich cesty se vždycky spojily akorát v brazilské reprezentaci.

Teď vznikla téměř totožná fotografie. Jen místo dvou mladíků na ní stojí dva hráči, kterým už táhne na čtyřicet.

„Fotka aktualizována!“ připsal klub.

Coutinho, bývalý hráč Liverpoolu, Barcelony či Bayernu Mnichov se do Santosu přesouvá jako volný hráč. Smlouvu podepsal do konce roku 2026.

Čtyřiatřicetiletý fotbalista byl bez angažmá od února, kdy ukončil působení ve Vasco da Gama. Nyní se vrací na scénu po boku jednoho z nejbližších přátel.

S Neymarem se dobře znají z dob, kdy spolu působili v brazilských mládežnických výběrech. Coutinho za Brazílii naposledy nastoupil v březnu 2022 a celkem odehrál 68 reprezentačních zápasů.

Na klubové úrovni nikdy společně nenastoupili. Neymar opustil Barcelonu v roce 2017, zatímco Coutinho do katalánského celku zamířil o půl roku později.

K spojení sil v Santosu výrazně přispěl právě Neymar. Podle brazilských médií byl jedním z těch, kteří Coutinha přesvědčovali, aby nabídku přijal.

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