Fotbalový mistr světa se stal znovu otcem. S manželkou dodrželi důležitou tradici

Autor:
  11:12
Bývalý hvězdný německý fotbalista Mesut Özil se pochlubil radostnou novinkou. Se svou manželkou Amine přivítali na světě třetí dceru.
Německý fotbalista Mesut Özil s manželkou Amine a nejstarší dcerou Edou v roce 2022. | foto: ČTK

Šťastní rodiče sdíleli na sociálních sítích i několik snímků novorozené Elisy, která přišla na svět 2. dubna. „Děkujeme Alláhovi, že ses narodila v pořádku a zdravá, naše krásná dcero Eliso,“ napsal pár, který se hlásí k muslimské víře.

Pod příspěvkem se okamžitě začaly hromadit gratulace od fanoušků i známých tváří. Novopečeným trojnásobným rodičům popřáli například fotbalisté Jérôme Boateng a Lukas Podolski nebo bojovník Kerim Engizek.

Özil s manželkou dodrželi rodinnou tradici. I jejich třetí dcera dostala jméno začínající na písmeno E. Starší sestry Elisy se jmenují Eda a Ela.

Mesut Özil patřil během své kariéry k výrazným osobnostem evropského fotbalu. Zářil v dresech Realu Madrid i Arsenalu a výraznou stopu zanechal také v německé reprezentaci. V roce 2009 slavil triumf na mistrovství Evropy do 21 let a o pět let později byl součástí týmu, který vybojoval titul mistrů světa. Kariéru ukončil v roce 2023 v dresu tureckého klubu Istanbul Başakşehir.

Nové venkovní dresy pro MS ve fotbale 2026. Které týmy překvapily?
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Wernerová vs. BartůňkováTenis - - 7. 4. 2026:Wernerová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 1:2
  • 7.15
  • -
  • 1.09
Samson vs. PridankinováTenis - - 7. 4. 2026:Samson vs. Pridankinová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 5:4
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Menšík vs. MarozsánTenis - - 7. 4. 2026:Menšík vs. Marozsán //www.idnes.cz/sport
7. 4. 12:30
  • 1.53
  • -
  • 2.48
Kolář vs. SakellaridisTenis - - 7. 4. 2026:Kolář vs. Sakellaridis //www.idnes.cz/sport
7. 4. 13:30
  • 2.12
  • -
  • 1.65
Zlín vs. JihlavaHokej - Finále - 7. 4. 2026:Zlín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 4. 17:00
  • 2.69
  • 4.00
  • 2.20
K. Vary vs. TřinecHokej - Semifinále - 7. 4. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:00
  • 2.47
  • 4.00
  • 2.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

Fotbalové přestupy ONLINE: Maquire prodloužil v United, Kinského v Tottenhamu povede De Zerbi

Sledujeme online
HRDINA HARRY. Fotbalisté Manchesteru United po bláznivé odvetě čtvrtfinále...

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

31. března 2026  17:58,  aktualizováno  7. 4. 11:27

Fotbalový mistr světa se stal znovu otcem. S manželkou dodrželi důležitou tradici

Německý fotbalista Mesut Özil s manželkou Amine a nejstarší dcerou Edou v roce...

Bývalý hvězdný německý fotbalista Mesut Özil se pochlubil radostnou novinkou. Se svou manželkou Amine přivítali na světě třetí dceru.

7. dubna 2026  11:12

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě.

V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických...

7. dubna 2026  11:11

Bolí nás to, ale nepanikaříme. Arsenal je v závěru sezony v krizi, dočká se trofeje?

Kouč Arsenalu Mikel Arteta po porážce ve čtvrtfinále FA Cupu proti Southamptonu.

Stačily dva zápasy, jeden před reprezentační přestávkou a druhý po ní, a přišli o šanci na dvě trofeje. Pořád jsou ale ve hře o ty nejcennější - ligový titul a ušatý pohár Ligy mistrů. Tam v úterý...

7. dubna 2026  11:05

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Fotbalisté Českých Budějovic během přípravy.

Bouřlivý týden má za sebou českobudějovický fotbalový klub a ani v dalších dnech tomu nebude jinak. Ve středu se zástupci města a kraje chystají řešit, co s Dynamem bude dál. Před tím se na klubovém...

7. dubna 2026  10:34

Zranil se i Wembanyama, Jokič zachránil sérii výher. Trefa z půlky Atlantu nespasila

Předčasná radost. C. J. McCollum (3) z Atlanta Hawks trefil proti New York...

San Antonio Spurs vítězí, 60. úspěch v sezoně NBA dosáhli na palubovce Philadelphia 76ers. Na skóre 115:102 se podílel i francouzský unikát Victor Wembanyama, po 17 bodech za 16 odehraných minut však...

7. dubna 2026  8:46,  aktualizováno  10:32

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

7. dubna 2026  8:50

Winnipeg nedal šanci Seattlu, Kučerov vyrovnal McDavida na čele bodování

Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning slaví svůj gól.

Ve čtyřech pondělních zápasech NHL se z českých hokejistů nikdo nepředstavil. Winnipeg zabojoval o play off výhrou 6:2 nad Seattlem, stejně důležité body uhrálo i San Jose po výsledku 3:2 nad...

7. dubna 2026  6:31,  aktualizováno  7:37

Hry politiků a lži majitelů připravily Seattle o jeho pýchu. Náprava je tu až po 20 letech

Dokonce i Bigfoot by si přál, aby se Seattle Supersonics vrátili.

Politické hry, neústupnost radnice a lživé sliby majitelů vedly k tomu, že se kamiony se zeleno-zlatým logem jednoho rána prostě vydaly do Oklahoma City. Od té doby v Seattlu mnozí touží po návratu...

7. dubna 2026  5:57

Pogačar pod lupou. Kolik jezdí wattů, jaký má tep? A jak pracují těla výjimečných?

Premium
Tadej Pogačar vítězí na cyklistickém monumentu Kolem Flander.

Po nedělním monumentu Kolem Flander dostal pátý Mads Pedersen od novinářů otázku: „Napadá vás, jak by se dal Tadej Pogačar porazit?“ Dánský cyklista se ani moc nezamýšlel a jen se pousmál: „Rád bych...

7. dubna 2026

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

6. dubna 2026  22:57

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

Trenérka Carla Macleodová na české střídačce

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...

6. dubna 2026  20:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.