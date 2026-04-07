Šťastní rodiče sdíleli na sociálních sítích i několik snímků novorozené Elisy, která přišla na svět 2. dubna. „Děkujeme Alláhovi, že ses narodila v pořádku a zdravá, naše krásná dcero Eliso,“ napsal pár, který se hlásí k muslimské víře.
Pod příspěvkem se okamžitě začaly hromadit gratulace od fanoušků i známých tváří. Novopečeným trojnásobným rodičům popřáli například fotbalisté Jérôme Boateng a Lukas Podolski nebo bojovník Kerim Engizek.
Özil s manželkou dodrželi rodinnou tradici. I jejich třetí dcera dostala jméno začínající na písmeno E. Starší sestry Elisy se jmenují Eda a Ela.
Mesut Özil patřil během své kariéry k výrazným osobnostem evropského fotbalu. Zářil v dresech Realu Madrid i Arsenalu a výraznou stopu zanechal také v německé reprezentaci. V roce 2009 slavil triumf na mistrovství Evropy do 21 let a o pět let později byl součástí týmu, který vybojoval titul mistrů světa. Kariéru ukončil v roce 2023 v dresu tureckého klubu Istanbul Başakşehir.
