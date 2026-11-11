Podle tamních médií utrpěl otec Ronyho smrtelné bodné zranění. V souvislosti s případem policie zadržela ženu, kterou podezřívá z vraždy. K tragédii mělo dojít po hádce.
Zdrcený Rony se po zjištění tragické zprávy potřeboval co nejrychleji dostat za svými blízkými, s čímž mu pomohl právě Neymar.
Čtyřiatřicetiletá brazilská legenda bez váhání nabídla spoluhráči svůj soukromý tryskáč, aby mohl společně s rodinou odcestovat na místo tragédie.
Rony se následně prostřednictvím sociálních sítí podělil o své pocity. „Dnes jsem dostal jednu z nejhorších zpráv svého života. Zemřel můj otec,“ napsal v emotivním příspěvku.
Poděkoval také vedení Santosu, trenérskému štábu a především kouči Cucovi za podporu a pochopení. „Mé speciální díky pak patří Neymarovi za jeho štědrost a ochotu nabídnout nám svůj letoun, díky čemuž mohla moje rodina cestovat,“ uvedl. Santos dal útočníkovi volno na dobu neurčitou.