Fotbalistovi Santosu ubodali otce, Neymar neváhal a poskytl mu svůj tryskáč

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  16:00
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Neymar s Ronym oslavují vstřelenou branku Santosu. | foto: Profimedia.cz

V těžkých chvílích se pozná, na koho se člověk může spolehnout. Přesně to nyní zažívá Brazilec Rony, působící v Santosu. Jednatřicetiletý útočník přišel o svého dvaasedmdesátiletého otce, který byl v pondělí 9. listopadu zavražděn v brazilském státě Pará. Oporu našel fotbalista ve hvězdném spoluhráči Neymarovi.

Podle tamních médií utrpěl otec Ronyho smrtelné bodné zranění. V souvislosti s případem policie zadržela ženu, kterou podezřívá z vraždy. K tragédii mělo dojít po hádce.

Zdrcený Rony se po zjištění tragické zprávy potřeboval co nejrychleji dostat za svými blízkými, s čímž mu pomohl právě Neymar.

Čtyřiatřicetiletá brazilská legenda bez váhání nabídla spoluhráči svůj soukromý tryskáč, aby mohl společně s rodinou odcestovat na místo tragédie.

Rony se následně prostřednictvím sociálních sítí podělil o své pocity. „Dnes jsem dostal jednu z nejhorších zpráv svého života. Zemřel můj otec,“ napsal v emotivním příspěvku.

Poděkoval také vedení Santosu, trenérskému štábu a především kouči Cucovi za podporu a pochopení. „Mé speciální díky pak patří Neymarovi za jeho štědrost a ochotu nabídnout nám svůj letoun, díky čemuž mohla moje rodina cestovat,“ uvedl. Santos dal útočníkovi volno na dobu neurčitou.

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Témata: Neymar, Pará

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