„Postup nám Sparta na Žižkově nenechala, vzorně uklizené kabiny ano. Posíláme palec nahoru,“ napsali viktoriáni na Instagram k fotografii vypulírované kabiny.
Tato zdánlivá maličkost přitom ve světě fotbalu rozhodně není samozřejmostí. Podobným gestem se v posledních letech proslavila především japonská reprezentace.
Takový moment přišel například na mistrovství světa v Rusku v roce 2018. Po vyřazení od Belgie uklidili Japonci svou šatnu a na stole nechali vzkaz „Děkuji“ v ruštině.
Stejně se zachovali i na světovém šampionátu v Kataru o čtyři roky později a také letos. A k tradici japonských fotbalistů se přidali také jejich fanoušci, kteří po sobě začali na letošním mistrovství světa uklízet i tribuny.
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V Japonsku je podobné chování spojováno s výchovou a respektem ke společnému prostoru. Děti jsou od útlého věku vedeny k tomu, aby se staraly o své okolí a uklízely například vlastní školní prostory. Jedno z japonských rčení se dá volně přeložit jako „zachovat místo tak, jak jsme ho našli“.
Sparta si tak ze Žižkova odvezla vítězství a postup do osmifinále, ale také tam zanechala velmi dobrý dojem.