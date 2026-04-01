Fotbalisté slavili na hudbu Dary Rolins. Konečně pořádná muzika, ocenil Nedvěd

Na záběrech z kabiny je vidět vítězné mužstvo ve výborné náladě. Nechybí pivo ani další lahve a hráči na sobě mají trička s nápisem „Všichni jsou už v Mexiku“, která oblékli bezprostředně po vítězství na Letné. Bujarou atmosféru doplňuje i hlasitá hudba, jejíž výběr rozhodně není náhodný.
Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!
Mužstvo se totiž baví na píseň Dary Rolins a Tomiho Popoviče Nebo peklo raj. Volba interpretky má přitom jasný význam, populární slovenská zpěvačka tvoří od roku 2021 pár se současným generálním manažerem reprezentace Pavlem Nedvědem.
A právě jednoho z nejúspěšnějších fotbalistů české historie volba hudby zjevně potěšila. „Jo hoši, konečně pořádná muzika!“ zvolal nadšeně Nedvěd a přidal se k oslavám, pohupoval se do rytmu a zpíval spolu s hráči.
Video z kabiny sdílela na svém Instagramu samotná zpěvačka s výstižným komentářem „Je to tam!“ doplněným o řadu oslavných emotikonů. Příspěvek si rychle získal tisíce reakcí, a to i od známých sportovců.
Ozval se například reprezentant Michal Sadílek, tenistka Barbora Krejčíková nebo judista Lukáš Krpálek. Řada fanoušků v komentářích ocenila i to, jak dobře hráči znají text písně, a s nadsázkou dodávali, že si tím jistě u Nedvěda chtějí šplhnout.