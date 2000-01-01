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Ruská reprezentace na nadcházejícím mistrovství světa opět chybí, ruská liga však své zastoupení na turnaji mít bude. Do nominací účastníků šampionátu se dostalo dvanáct fotbalistů působících v tamní nejvyšší soutěži, včetně dvou reprezentantů Brazílie. Žádná evropská země naopak po hráči z ruské ligy nesáhla. Podívejte se, kteří z nich budou bojovat o nejcennější fotbalovou trofej.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Za brazilskou reprezentaci na mistrovství světa nastoupí Luiz Henrique, který od loňského roku obléká dres Zenitu Petrohrad. Pětadvacetiletý křídelník patří mezi nejcennější zahraniční hráče ruské Premier Ligy a na šampionátu bude usilovat o to, aby si vybojoval pevné místo v nabitém brazilském výběru.
Autor: Mike Kireev / NurPhoto / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Společně s Luizem Henriquem má na šampionátu reprezentovat Brazílii také jeho spoluhráč Douglas Santos. Zkušený levý obránce působí v Petrohradu už od roku 2019 a patří k nejdéle sloužícím zahraničním hráčům v ruské lize.
Autor: Alexei Danichev / Sputnik, Profimedia.cz
Obránce César Montes je jedním z pilířů mexické reprezentace a od roku 2024 působí v Lokomotivu Moskva. Na domácím šampionátu bude patřit mezi zkušené hráče, od kterých si Mexiko slibuje postup do vyřazovací fáze.
Autor: Alexey Filippov / Sputnik, Profimedia.cz
Dalším mexickým reprezentantem z ruské ligy je záložník Luis Chávez. Autor jednoho z nezapomenutelných gólů předchozího mistrovství světa v zápase proti Saúdské Arábii působí v moskevském Dynamu a i letos bude důležitým článkem mexické sestavy.
Autor: Alexey Filippov / Sputnik, Profimedia.cz
Dres Dynama Moskva obléká také Juan José Cáceres, který bude na šampionátu reprezentovat Paraguay. Narodil se v Argentině, nakonec se ale rozhodl nastupovat za zemi svých předků. Pro šestadvacetiletého obránce půjde o největší turnaj dosavadní kariéry.
Autor: Vitaly Timkiv / Sputnik, Profimedia.cz
Z Moskvy zamíří na mistrovství světa i Théo Bongonda. Křídelník Spartaku se sice narodil v Belgii, na mezinárodní scéně však reprezentuje Demokratickou republiku Kongo.
Autor: Sofya Sandurskaya / TASS, Profimedia.cz
Dalším zástupcem ruské ligy na šampionátu bude kolumbijský útočník Jhon Córdoba. Hráč Krasnodaru patří dlouhodobě k nejlepším střelcům ruské Premier Ligy a výrazně pomohl také Kolumbii k návratu na mistrovství světa po absenci v Kataru 2022.
Autor: Stepan Nozdrev / Zuma Press, Profimedia.cz
Po boku Jhona Córdoby v Krasnodaru působí Kevin Pina. Defenzivní záložník bude na mistrovství světa reprezentovat Kapverdy, které si zajistily historicky první účast na světovém šampionátu.
Autor: Stepan Nozdrev / TASS, Profimedia.cz
Také další zástupce Kapverd působí v ruské lize. Útočník Benchimol obléká dres Akronu Togliatti a na světovém šampionátu bude jedním z hráčů, kteří mají pomoci Kapverdám prosadit se i proti favorizovaným soupeřům.
Autor: Alexandr Podgorchuk / Sputnik, Profimedia.cz
Zastoupení na mistrovství světa bude mít také Rostov. Jeho křídelník Mohammad Mohebi patří mezi pravidelné reprezentanty Íránu a na šampionátu bude chtít navázat na povedené výkony z kvalifikace.
Autor: imago sportfotodienst / Artur Stabulnieks, ČTK
Dalším účastníkem mistrovství světa z ruské ligy je tuniský útočník Hazem Mastouri. Hráč Dynama Machačkala si reprezentační debut odbyl teprve v roce 2024, přesto si rychle vybojoval místo v nominaci na největší fotbalový turnaj světa.
Autor: Mike Kireev / NurPhoto / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Panamu bude na mistrovství světa reprezentovat obránce Edgardo Farina. Stoper z celku Pari Nižnij Novgorod patří mezi stabilní členy národního týmu a pomohl své zemi k druhé účasti na světovém šampionátu v historii.
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