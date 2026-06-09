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Hrají fotbal v Rusku, teď budou na MS. Na turnaji nastoupí tucet hráčů z Premier Ligy
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
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KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?
Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...
Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...
Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?
Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...
OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu
Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...
Nelichotivé plavky? Nebo vadí moje postava? Hvězda ragby brojí proti kritikům
Olympijská medailistka a jedna z nejznámějších tváří ženského ragby Ilona Maherová se po přehlídce plavek magazínu Sports Illustrated rozhodla odpovědět na komentáře, které se objevily pod videem z...
Rusové: Jen my trpíme. Sebrat nám vlajku a hymnu na hrách, to je neonacismus
Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v projevu na Putinově Národním ekonomickém fóru v Petrohradu ocenil mnoha vzletnými slovy plány prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty...
Williamsová se po letech vrátila vítězně. Comeback zvládl i bouřlivák Kyrgios
Tenisová hvězda Serena Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty v londýnském Queen's Clubu. Čtyřiačtyřicetiletá vítězka 23 grandslamů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře...
Fotbalové přestupy ONLINE: Real neuspěl s nabídkou na Álvareze, Sochůrek prodloužil
Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi naposledy trénovali v Dallasu, přesunou se do Mexika
Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...
Krejčíková v Nizozemsku začala zdárně, i Bouzková slaví. Bejlek první tráva nesedla
Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Hertogenboschi travnatou část sezony hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo osm, zvítězila 6:1, 6:2 nad Renatou...
Fotbalistky prohrály ve Walesu, postup do elitní Ligy národů unikl. Co šampionát?
České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1:3 a v tabulce obsadily druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že...
Štefela na startu léta: Cítím se skvěle, jen technika stagnuje. Potřebuju se vyzávodit
Šlo o rychlý proces. Jak dlouho na mítinku Kladno hází trvala soutěž výškařů? Půl hodiny? Jen čtyři atleti skočili základní výšku. „Takový průběh jsem snad nezažil,“ povídal Jan Štefela, který v...
Staňkovi na Kladno hází stačily dva pokusy, zvítězili i Sičaková a Myslyvčuk
Koulař Tomáš Staněk, oštěpařka Petra Sičaková a kladivář Volodymyr Myslyvčuk se postarali o česká vítězství na atletickém mítinku Kladno hází. Výškař Jan Štefela skončil v mezinárodním závodě...
Korea ho okouzlila. Jiný svět! říká Kraus. Hráč dostal od kouče facku a uklonil se mu
Před třiadvaceti lety Koreu poznal jako fotbalista a dál se do země vrací coby turista. „S manželkou jsme tam byli na dovolené loni i předloni. A příští rok se chystáme znovu. Jiný svět, ale...
Takhle se ladí forma na MS. Fanoušek nasbíral pivo ze všech účastnických zemí
Na nadcházející fotbalové mistrovství světa se fanoušci chystají různými způsoby. Angličan Gus Hully pojal přípravu opravdu originálně. Podařilo se mu totiž sehnat pivo nebo tradiční nápoj ze všech...
Pozemek 909 m2 Králova Lhota ( Hradec Králové 12km, D11 Smiřice 12 km, Pardubice 36 km, Praha 116km)
Králova Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou
3 300 000 Kč
S rabiátem za Stanley Cupem? McDavida a spol. má vést kontroverzní kouč
Jednalo by se o návrat známého a úspěšného trenéra. Ovšem také člověka s kontroverzní pověstí. I přesto se zdá, že by hokejisty Edmontonu s hvězdami Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem měl...
Hurikán z pobřeží, Mazadona z Berlína či nový Messi. Kdo na MS může zaujmout?
Jejich jména znají jen fajnšmekři či zapálení fotbaloví fandové. Mistrovství světa, které v Americe začne ve čtvrtek, je může pořádně zviditelnit. Prohlédněte si zástup nadějných mladíků a málo...