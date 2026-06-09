Hrají fotbal v Rusku, teď budou na MS. Na turnaji nastoupí tucet hráčů z Premier Ligy

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  9:52
Ruská reprezentace na nadcházejícím mistrovství světa opět chybí, ruská liga však své zastoupení na turnaji mít bude. Do nominací účastníků šampionátu se dostalo dvanáct fotbalistů působících v tamní nejvyšší soutěži, včetně dvou reprezentantů Brazílie. Žádná evropská země naopak po hráči z ruské ligy nesáhla. Podívejte se, kteří z nich budou bojovat o nejcennější fotbalovou trofej.
Hrají fotbal v Rusku, teď budou na MS. Na turnaji nastoupí tucet hráčů z ruské... Luiz Henrique hraje jako pravé křídlo za klub Zenit Petrohrad z ruské Premier... Douglas Santos hraje jako levý obránce za klub ruské Premier League Zenit... César Montes hraje jako střední obránce za klub ruské Premier League Lokomotiv... Luis Chávez (Mexiko) hraje jako záložník za klub ruské Premier League Dynamo... Juan José Cáceres hraje jako pravý obránce za klub ruské Premier League Dynamo... Théo Bongonda hraje na pozici křídelníka za ruský klub FK Spartak Moskva.... Jhon Córdoba hraje jako útočník za ruský klub Premier League Krasnodar a... Kevin Pina hraje jako defenzivní záložník za ruský klub Krasnodar a národní tým... Benchimol kapverdský fotbalista, který hraje jako střední útočník za ruský... Mohammad Mohebi hraje jako křídlo za ruský klub Rostov a íránskou reprezentaci. Hazem Mastouri hraje jako útočník za ruský klub Dynamo Machačkala a národní tým...

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Vegas vs. CarolinaHokej - 4. zápas - 10. 6. 2026:Vegas vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • 35.00
  • 3.90
  • 1.30
Irák vs. VenezuelaFotbal - - 10. 6. 2026:Irák vs. Venezuela //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 120.00
  • 25.00
  • 1.01
Argentina vs. IslandFotbal - - 10. 6. 2026:Argentina vs. Island //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.04
  • 11.00
  • 60.00
Brunclík vs. MartinTenis - - 10. 6. 2026:Brunclík vs. Martin //www.idnes.cz/sport
10. 6. 10:30
  • 1.45
  • -
  • 2.53
Martincová vs. SwanováTenis - - 10. 6. 2026:Martincová vs. Swanová //www.idnes.cz/sport
10. 6. 11:30
  • 1.77
  • -
  • 1.95
Kolář vs. PokornýTenis - - 10. 6. 2026:Kolář vs. Pokorný //www.idnes.cz/sport
10. 6. 12:00
  • 1.32
  • -
  • 3.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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