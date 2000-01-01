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Mistrovství světa ve fotbale výrazně zamíchalo čísly na Instagramu. Mnoho hráčů si připsalo spoustu nových fanoušků. Několik jich však dominovalo. Nejvíce sledujících získal Nor Erling Haaland. Největší skok v popularitě však předvedl jeden nečekaný hrdina fanoušků, který vstoupil do turnaje s pár tisíci sledujícími.
Autor: AP
Erling Haaland se stal během šampionátu skutečným fenoménem sociálních sítí. Během mistrovství světa získal norský fotbalista nejvíce nových sledujících. Jejich počet vzrostl o 32,1 milionu na 72,7 milionu. Fanoušky zaujal výkony, humorem i grimasami, které se staly na internetu virálními.
Autor: Reuters
Největším překvapením je ale druhé místo. Vozinhu, brankáře Kapverd, před šampionátem znali jen opravdu velcí fanoušci fotbalu. Pak ale přišlo mistrovství světa, kde čtyřicetiletý gólman pomohl outsiderovi postoupit ze skupiny. Z původních 30 tisíc sledujících se během několika týdnů stalo 29,4 milionu.
Autor: Reuters
Angličan Jude Bellingham si během mistrovství světa polepšil o 12 milionů sledujících, celkem jich tak má 53,3 milionu. Záložník patřil na MS k největším oporám svého týmu. Sedmi góly výrazně přispěl k bronzovému úspěchu anglického celku.
Autor: AP
Cristiano Ronaldo vstupoval do turnaje už jako nejsledovanější fotbalista světa, přesto dokázal svou obří základnu ještě rozšířit. Z původních 665,6 milionu se dostal na 677 milionů sledujících. Během šampionátu Portugalec získal dalších 11,4 milionu fanoušků.
Autor: Reuters
Španěl Lamine Yamal si srdce fanoušků získal nejen výrazným talentem pro hru, ale i láskou k tříletému bratrovi Keynemu, který křídelníkovi během MS nadšeně fandil v hledišti. Během turnaje mu přibylo 11 milionů sledujících a jejich celkový počet vzrostl z 43,3 na 54,3 milionu.
Autor: Reuters
Brazilec Neymar si i přes už tak obrovský počet fanoušků připsal dalších 7,7 milionu sledujících. Jeho instagramový účet vzrostl z 234,3 na 242 milionů.
Autor: Reuters
Lionel Messi dovedl s kapitánskou páskou na paži Argentinu až do finále a jeho výkony znovu přitáhly pozornost fanoušků po celém světě. Počet sledujících mu během šampionátu vzrostl o 7,5 milionu, z 506,5 na 514 milionů. V žebříčku tak obsadil sedmé místo.
Autor: Reuters
Mexický talent Gilberto Mora patřil k největším objevům. Počet jeho sledujících se zvýšil z 1,1 na 7,7 milionu.
Autor: ČTK / AP / Natacha Pisarenko, ČTK
Francouzský útočník Michael Olise pokračoval během mistrovství světa v rychlém růstu popularity. Jeho profil získal dalších 5,7 milionu sledujících a celkem se dostal na 10,9 milionu.
Autor: Reuters
Endrick získal během turnaje 5,6 milionu nových sledujících a jeho účet vzrostl z 18,3 na 23,9 milionu. Brazilec přitom neodstartoval ani jeden zápas v základní sestavě. Přesto jeho jméno, pověst velkého talentu i spojení s Realem Madrid přitáhly pozornost.
Autor: Reuters
Samostatný případ je novozélandský obránce Tim Payne. Ten zažil nárůst popularity ještě před začátkem turnaje. Na přelomu května a června měl jen 4 715 sledujících, během několika dní mu jich náhle přibyly miliony. Mohl za to argentinský influencer Valen Scarsini, když zveřejnil video, ve kterém hledal „nejméně známého hráče“ na nadcházejícím mistrovství světa. A tím byl právě Payne. Aktuálně jej sleduje 5,5 milionu lidí.
Autor: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, ČTK