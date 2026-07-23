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Fotbalisté, kterým přibylo nejvíc fanoušků. První Haaland, druhé místo překvapí

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  13:56
Erling Haaland (Norsko) slaví ve 43. minutě druhý gól proti Iráku na... Erling Haaland v akci během zápasů s Brazílií. Brankář Kapverd Vozinha po zápase se Španělskem. Velká úleva i křik, Jude Bellingham poslal Anglii dál. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se... Španělský útočník Lamine Yamal během čtvrtfinále mistrovství světa proti Belgii. Neymar měl po návratu do reprezentace slzy v očích. Byl to strhující závěr velkolepé sportovní akce. Na trávníku stadionu v New... Mexický záložník Gilberto Mora během utkání s Jihoafrickou republikou. Michael Olise Brazilec Endrick po obdrženém gólu v zápase s Norskem. Tim Payne, novozélandský obránce a nový hit světového šampionátu.
Mistrovství světa ve fotbale výrazně zamíchalo čísly na Instagramu. Mnoho hráčů si připsalo spoustu nových fanoušků. Několik jich však dominovalo. Nejvíce sledujících získal Nor Erling Haaland. Největší skok v popularitě však předvedl jeden nečekaný hrdina fanoušků, který vstoupil do turnaje s pár tisíci sledujícími.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Bouzková vs. ValentováTenis - - 24. 7. 2026:Bouzková vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
24. 7. 12:30
  • 1.54
  • -
  • 2.47
Šalková vs. KrejčíkováTenis - - 24. 7. 2026:Šalková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
24. 7. 16:00
  • 7.19
  • -
  • 1.08
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