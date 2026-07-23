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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Další sportovní akce v roce 2026:
Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?
Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...
Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní
Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...
V bráně začne Surovčík, od Karabce čekám velké věci. Priske o kádru i ambicích
Promění se ještě Sparta na startu sezony? A jak moc? Konkrétní otázky pochopitelně nemohl komentovat, přesto dánský kouč Brian Priske připustil: „O pozicích například zraněných hráčů se bavíme denně...
S Mahmičem, nebo bez? Liberec se chystá na obě varianty, úvod ale Bosňan zmešká
Fotbalisté Slovanu Liberec vstoupí do prvoligové sezony s cílem vybojovat pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem účast v evropských pohárech. V soutěžích UEFA se Severočeši naposledy...
Adam trpěl jako pes. Jak střevní chřipka a další nemoci rozkládají Pogačarův tým
Od našeho zpravodaje ve Francii Sedm kilometrů se silnice zvedá vzhůru až do lyžařského střediska Orcieres-Merlette v jižní části Alp. Tady v roce 1971 Luis Ocaña dočasně zničil legendu Eddyho Merckxe. A tady se v roce 2020 -...
Bejlek vs. Taggerová: Sázkové kurzy a live stream z WTA Prague Open 2026
Jedním z atraktivních čtvrtfinálových duelů WTA Prague Open 2026 je souboj domácí Sáry Bejlek s rakouskou tenistkou Lilli Taggerovou. Jejich druhé vzájemné utkání je na programu v pátek 24. července....
Vítězící, ale i unavená. Krejčíková: Kdyby turnaj nebyl v Česku, tak nehraju
Stejně jako ve svém prvním vystoupení na Prague Open si Barbora Krejčíková také v osmifinále poradila s 21letou krajankou. Po Lindě Fruhvirtové vyřadila Lucii Havlíčkovou a protáhla si vítěznou sérii...
Kouč Nikl o jihlavském (ne)sestupu: Měli jsme štěstí, ale závěr ligy jsme zvládli
S jihlavským fotbalem to ještě na konci května nevypadalo vůbec růžově. Ovšem nakonec se hrozba sestupu do MSFL nenaplnila, a tak v pátek FC Vysočina vstupuje do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže.
Jsem rád, že mě majitel zbavil těžkého rozhodnutí, říká Tvrdík k osudu Chorého
Nečekal, až se na nepříjemnou záležitost zeptají novináři. O osudu Tomáše Chorého a Davida Douděry, které v závěru minulé sezony vyřadil z kádru, šéf slávistických fotbalistů Jaroslav Tvrdík začal...
Rally Příbram 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených
Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallyesprintu je Příbram. Jede se v sobotu 25. července 2026, celkem uvidíme osm rychlostních zkoušek. Na startu nechybí ani obhájce prvenství Jan Dohnal,...
Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?
Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...
World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat
Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Mám štěstí, že tu pořád jsem. Froome exkluzivně: Snad mé děti nebudou cyklisté
Cestou ke startu 18. etapy v městečku Voiron se zasekl za reklamní karavanou, a na rozhovor proto dorazil s menším zpožděním. Přesto říkal: „Všechny tyhle nové zkušenosti si užívám.“ Chris Froome,...
Krejčí je mistrem světa! Ve finále českého kajakáře napínala rozhoupaná branka
Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezony Světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na...