K incidentu došlo už v úvodních minutách zápasu. Podle prvních informací byl hráč převezen do nemocnice, kde lékaři konstatovali smrt. Klub následně zveřejnil smuteční oznámení a kondolence začaly přicházet z celé nigerijské fotbalové komunity.
Následně se však objevily zprávy, že Ozor po převozu do márnice údajně projevil známky života a byl znovu převezen na jednotku intenzivní péče. Tyto informace rychle převzal například britský deník The Sun.
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Později však přišlo důležité upřesnění. Katsina United ve středu oficiálně potvrdil, že fotbalista skutečně zemřel, a označil zprávy o jeho údajném probuzení v márnici za nepravdivé. Podle klubu došlo k nedorozumění poté, co rodina požádala o další lékařské ověření smrti před převozem těla do márnice.
„Chinedu Ozor po incidentu zemřel. Zprávy, že později znovu nabyl vědomí nebo se vrátil k životu, jsou nepravdivé a měly by být ignorovány,“ uvedl klub ve svém prohlášení.