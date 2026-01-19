Zamilovaný pár se novinkou pochlubil na sociálních sítích, kde sdílel snímky z Dubaje. Maršálová přidala fotografii s prstenem a krátký vzkaz v angličtině: „My favourite ‚yes‘ of all time.“
Moje nejoblíbenější „ano“ všech dob.
Maršálová se objevila ve druhé řadě reality show Love Island, kde sice životní lásku nenašla, osud jí ale spřízněnou duši přivedl později. Už delší dobu tvoří pár s fotbalistou Ševčíkem, který je kmenovým hráčem Sparty Praha.
Třiadvacetiletý fotbalista přišel na Letnou ze Zbrojovky Brno v létě 2023. V současnosti sbírá herní vytížení na hostování v Mladé Boleslavi.