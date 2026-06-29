Osmatřicetiletý Argentinec působící v klubu Club Sport Marítimo La Guaira byl v době katastrofy s týmem v Caracasu. Jakmile se dozvěděl, co se stalo, okamžitě vyrazil domů do La Guairy, která patřila mezi nejhůře zasažené oblasti.
Na místě však našel jen trosky domu, v němž žil se svou rodinou. V následujících dnech pátral po své manželce Yanině a dětech Aarónovi a Ainhoye. Do hledání se zapojili i jeho spoluhráči, dobrovolníci i Trejovi příbuzní, kteří přicestovali z Argentiny. V neděli však přišla smutná zpráva: záchranáři našli fotbalistovu rodinu bez známek života.
Club Sport Marítimo La Guaira následně na sociálních sítích oznámil, že „hluboce truchlí nad nenahraditelnou ztrátou“ Trejovy rodiny.
Zemětřesení z minulého týdne si ve Venezuele vyžádala stovky obětí. Podle Venezuelské fotbalové federace mezi nimi byl také nadějný mladý hráč Yimvert Berroteran, který před několika měsíci nastoupil na mistrovství světa hráčů do 17 let v Dauhá a nedávno hrál také za reprezentaci do 20 let.
O život přišla také partnerka dalšího fotbalisty Héctora Bella. Podle jeho příspěvku na sociálních sítích zemřela ve chvíli, kdy chránila jejich malé dítě.