Quiros vytáhl prstýnek po výhře 4:2 nad týmem Marquense. Internetem se rozšířily záběry, na nichž na Stadionu Mario Camposeco pokleká, a když jeho partnerka řekla „ano“, stovky fanoušků dvojici odměnily potleskem.
Záložník se pak pochlubil i na sociálních sítích, kde záběry sdílel s vyznáním: „Moje životní partnerko, moc tě miluji.“
Jeho radost ale trvala pouhé tři dny, pak přišel nečekaný obrat. Quiros na Instagramu oznámil, že zasnoubení se ruší.
„Ano, je pravda, že můj vztah skončil. Byla to těžká osobní situace, ale chci to řešit s respektem a vyspělostí,“ citoval jeho vyjádření web Globo.
Fotbalista dodal, že nechce zacházet do detailů, poděkoval lidem za respekt k soukromí. „Nebudu o nikom mluvit špatně, protože to byl vztah, který pro mě hodně znamenal,“ uvedl.
Krátce se vyjádřila i jeho bývalá snoubenka. „Nakonec nikdy nebude lepší odpověď než ta, kterou nabízí ticho,“ napsala podle Globo na sociálních sítích.
Quiros zároveň naznačil, že teď chce přepnout do čistě sportovního režimu. „Soustředím se na svou kariéru, svůj tým a na to, abych dál rostl jako člověk,“ vzkázal.
Zásnuby „před publikem“ v poslední době byly vidět poměrně často i díky olympijským hrám v Itálii. Šťastnější pokračování než příběh Quirose bude mít zřejmě ten americké lyžařky Breezy Johnsonové. Její partner Connor Watkins ji požádal o ruku v cílovém prostoru krátce po závodu super-G.
Olympijská zásnubní horečka. „Ano“ řekly také krasobruslařka i freestyle lyžařka
Ukrajinská freestyle lyžařka Kateryna Kotsarová zase odcházela ze sjezdovky s prstýnkem poté, co postoupila do finále big airu.
Pod pěti kruhy se letos zasnoubili i krasobruslařka a její dlouholetý partner Jean-Luc Baker.