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Haaland se obává vyhoření. S psychickou únavou bojuje překvapivým způsobem

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  14:47
Erling Haaland

Erling Haaland | foto: Profimedia.cz

Erling Haaland
Erling Haaland
Erling Haaland
Erling Haaland (Norsko) slaví ve 43. minutě druhý gól proti Iráku na...
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Erling Haaland je vytíženější než kdy dříve. Na mistrovství světa patřil k největším hvězdám a stal se ostře sledovanou celosvětovou celebritou. Po šampionátu měl ale jen tři týdny volna a nyní přiznává, že se obává vyčerpání. Na YouTube však prozradil, že ví, jak si správně vyčistit hlavu. Nečekejte ale žádné luxusní procedury ani exotické dovolené. Norský kanonýr sází na obyčejné štípání dřeva.

V přibližně osmnáctiminutovém videu Haaland ukázal, jak vypadá jeho běžný den na začátku nové sezony. Fanoušky mimo jiné pustil i na svou zahradu.

„Tady se dějí kouzla. Štípu dřevo a přikládám do ohně. Při téhle činnosti nacházím duševní klid a neskutečně mě baví. Člověk naštípe dřevo, pak ho spálí a v tichu relaxuje. Úplně sám. Neuvěřitelně mi to pomáhá vyčistit si hlavu. Přesně tohle dělám, když jsem doma,“ svěřil se Haaland.

Stejně důležitý je pro něj pohled do plamenů. „Dívat se do ohně, to je naprostý klid. Patří to k mým vůbec nejoblíbenějším věcem. Příroda je život. Lidé si možná budou myslet, že si dělám legraci, ale myslím to vážně. Dělám to, co si pamatuju. Odmalička. Takhle jsme trávili čas na naší chatě v Norsku.“

Právě ticho a pobyt venku jsou pro norského kanonýra ideálním únikem od fotbalu. „Mám rád tuhle kempingovou atmosféru, protože je tu ticho a klid. Táta mě naučil, že právě taková činnost člověka skvěle zahřeje a připraví na velké výzvy,“ dodal.

Ty přitom přicházejí rychle. Haaland má nyní nabitější program než kdy dřív a sám přiznává, že netuší, jak na něj nezvyklá porce nových aktivit dopadne.

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„Zahrál jsem si na mistrovství světa. Byly to skvělé chvíle, ale ještě jsem ani nestihl pořádně vstřebat všechno, co se tam odehrálo. Na takovém turnaji jsem předtím nikdy nehrál, takže sám nevím, jak to moje tělo zvládne,“ uvedl.

Za normálních okolností by měl před sezonou více času vypnout. Tentokrát mu ho ale mnoho nezbylo. „Fyzická kondice se vrátí, ale hráč musí být především mentálně svěží a připravený v hlavě, a to vůbec není jednoduché. Po dovolené byste měli cítit nedočkavost a těšit se zpátky. Při tak obrovském množství zápasů ale na skutečný odpočinek od fotbalu jednoduše nezbývá čas,“ doplnil.

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