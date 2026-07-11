Mistrovství světa se českému reprezentantovi nevydařilo, v soukromém životě má však důvod k radosti. Hložek se v sobotu odpoledne na sociálních sítích pochlubil, že se oženil. Svatba se konala na zámku Bon Repos.
Novomanželé společně zveřejnili jednu fotografii, k níž připojili pouze emotikony srdce a prstenu.
Okamžitě se dočkali řady gratulací.
Štěstí jim popřáli například fotbalista Wouter Burger nebo zpěvačka Monika Absolonová. Přání přišla také z účtů klubů, jimiž Hložek během kariéry prošel.
Kromě Hoffenheimu gratulovaly také Sparta Praha a Bayer Leverkusen.