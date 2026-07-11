Fotbalista Adam Hložek se oženil. Partnerku Veroniku si vzal na zámku

Autor:
  14:56
Adam Hložek a jeho partnerka Veronika Štůsková v roce 2022.

Adam Hložek a jeho partnerka Veronika Štůsková v roce 2022. | foto: ČTK

Český útočník Adam Hložek slaví gól, který vstřelil do sítě Gruzie.
Český útočník Adam Hložek slaví gól, který vstřelil do sítě Gruzie.
Adam Hložek gestikuluje během zápasu s Jihoafrickou republikou.
Střelec první české branky Adam Hložek.
9 fotografií
Český fotbalový reprezentant Adam Hložek se oženil. Třiadvacetiletý útočník německého klubu TSG Hoffenheim si vzal svou dlouholetou partnerku Veroniku.

Mistrovství světa se českému reprezentantovi nevydařilo, v soukromém životě má však důvod k radosti. Hložek se v sobotu odpoledne na sociálních sítích pochlubil, že se oženil. Svatba se konala na zámku Bon Repos.

Novomanželé společně zveřejnili jednu fotografii, k níž připojili pouze emotikony srdce a prstenu.

Okamžitě se dočkali řady gratulací.

Štěstí jim popřáli například fotbalista Wouter Burger nebo zpěvačka Monika Absolonová. Přání přišla také z účtů klubů, jimiž Hložek během kariéry prošel.

Kromě Hoffenheimu gratulovaly také Sparta Praha a Bayer Leverkusen.

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Témata: Adam Hložek

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