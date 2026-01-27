Ústí představilo ředitele zábavy. Ruský baletní mistr chce opět na titulku The Sun

Petr Bílek
  11:32
Zavání to recesí, ale neortodoxní majitel fotbalového Viagemu se dušuje, že nově zřízená funkce je seriózní a vlastně i revoluční. Ústecký sportovně-showbyznysový klub možná jako první na světě zavádí pozici ředitele zábavy. Jmenoval do ní Rusa Ilju Lobuchina, baletního mistra z Petrohradu. V zimě tak došlo už ke třetí zásadní změně ve vedení druholigového celku.
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Ústecké moderátorky slaví gól při fotbálku s fanoušky. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Ústí nad Labem, 25. 7. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - FC Sellier & Bellot...
Ústí nad Labem, 14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, baráž...
14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, odveta baráže o...
Denisa Gudelj, šéfka české verze časopisu Playboy, modelka a moderátorka...
27 fotografií

„Iljovým úkolem bude pozvednout zábavu na vyšší úroveň. A také organizovat velké sponzorské akce, firemní večírky pro sponzory, přátele klubu, politiky, realizační tým, hráče, vedení a moderátorky. Tedy pro víc než 100 lidí. Bude to akce jednou za čtvrt roku, bude na ně shánět například influencery,“ prozradil Přemysl Kubáň, majitel Viagemu fotbalového i realitního; v tom druhém Lobuchin pracuje jako specialista oceňování a správy majetku.

Ústí angažovalo jako šéfa Dobiáše, průkopníka datových analýz. Zvedal i Slavii

Nová funkce souvisí s rozšířením zábavní sekce klubu. Fotbalový Viagem chce mimo jiné expandovat do světa přes sociální sítě. A to tím, že svá leckdy bizarní videa pomocí umělé inteligence „dabuje“ do cizích jazyků. Například když klubový kněz otec Gabriel zpíval českou hymnu, vzniklo video, kde ji zpívá japonsky. Klub si od toho slibuje generování dalšího příjmu.

„Najali jsme třeba produkčního, který má natočených 632 dílů Soudkyně Barbary. Což znamená, že zvládne natočit cokoli. Zakládáme vlastní produkční společnost, chystáme reality show Moderátorky a další pořady,“ pokračuje Kubáň v prolínání sportu a zábavy. „A Ilja je na ni odborník. Je baletním mistrem z Petrohradu, umělecká duše a přísná ruská škola. Je dlouholetým pracovníkem Viagemu.“

Ilja Lobuchin, baletní mistr z Petrohradu a ve fotbalovém Viagemu Ústí nad Labem nový ředitel zábavy.

Zastřešovat bude také vnadné moderátorky, které Viagemu přinesly věhlas a rapidně zvýšily zájem o klub. Kubáň, bojovník proti hyperkorektnosti, si s Lobuchinovým svolením neodpustil bonmot: „Tím, že není na holky, je imunní vůči svodům moderátorek.“

Ústí už mnohokrát překvapilo. Třeba mystifikací s cvalíkem, kterému měl místo v sestavě zaplatit jeho táta. Nebo kampaní na nové dresy, jež vyvrcholila přistáním vrtulníku na střed hřiště před zápasem.

Sám Lobuchin se vší vážností tvrdí: „Dostal jsem za úkol standardizovat kvalitu na mezinárodní úroveň. Ústí už bylo dvakrát na titulce The Sun, to by mohla být nová norma. Klub u nás nemá srovnání, jedná se o český fenomén. Věnoval jsem se tomu již v Petrohradě, ale tam byl kulisou tanec, ne fotbal. Fotbal je pro mě balet s míčem u nohy.“

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Ve Viagemu už „dotančil“ Radek Rop, provozní ředitel účastníka druhé ligy. Vedení se s ním rozloučilo, náhrada je připravená. „Najali jsme ho jako perspektivního pracovitého juniora, ale efekt vyprchal a náš původní optimismus opadl,“ vysvětlil Kubáň. Novým mužem ve funkcionářské pyramidě se stal Jakub Dobiáš, expert na datovou analýzu je výkonným ředitelem sportovního úseku.

