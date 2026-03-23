Další spojení fotbalových Teplic a rapu. Při hitu se Spartou vystoupí VlaďkySyn

„Vystoupit přímo při ligovém zápase pro mě znamená opravdu hodně, protože je to v mém městě, které hrdě reprezentuju. Chci, aby všichni věděli, že VlaďkySyn je z Teplic. A taky chci ukázat, že u nás máme hodně talentu a hlavně srdce,“ řekl rapper z nastupující generace, jehož tvorba oslovuje především mladé publikum.
Zápas 29. kola Chance Ligy se hraje v neděli 12. dubna s výkopem v půl čtvrté odpoledne. VlaďkySyn, který na zápasy chodí jako fanoušek, pobaví svým energickým programem o přestávce.
„Chceme fanouškům přinášet nejen kvalitní fotbal, ale i silný zážitek kolem něj. VlaďkySyn je navíc skvělým příkladem lokálního talentu, který si zaslouží velkou scénu. Věříme, že jeho vystoupení dodá zápasu další energii,“ představuje si Martin Kovařík, ředitel marketingu FK Teplice.
Klub se dlouhodobě snaží rozvíjet zápasový zážitek díky moderním formám zábavy, které odpovídají současným trendům ve sportovním marketingu. „Spojení fotbalu a hudby je dnes naprosto přirozené. Chceme oslovovat i mladší generaci fanoušků a vytvářet obsah, který přesahuje samotný zápas.“
Podcasty, DJ sety, koncerty. Kučera je i bez fotbalu v jednom kole: Někdy to přepálím
V Teplicích až do léta 2023 působil záložník Tomáš Kučera, mistr ligy s Plzní. Pak však upřednostnil hudební kariéru před profesionálním fotbalem. Rapper známý jako TK27 se svým jihlavským uskupením 58G získal dvě sošky Anděla.
Katannah, držitel ocenění Objev roku Kings Of Rap 2024 a finalista soutěže The Mag Wrap, zazpíval na Stínadlech při podzimním utkání s Plzní. Pódium pod VIP tribunou zaplnili především mladí fanoušci a děti.
„Chtěli jsme oslovit mladší generaci – a to se povedlo. Troufám si říct, že řada mladých návštěvníků dorazila právě díky halftime show,“ odhadl tehdy Kovařík. „Naším cílem je dostat na stadion i ty, kteří by třeba jinak nepřišli, a zážitkem je přesvědčit, aby se vraceli.“