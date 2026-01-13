„Cíl fanklubu je jasný: přinést jméno Teplic do Itálie a – proč ne – i do zbytku Evropy, a vytvořit tak fotbalový a kulturní most mezi našimi zeměmi,“ prozradili zakladatelé Erik Rushitaj, Lorenzo Montesano a Massimiliano Montesano. „V tomto duchu jsme na 11. dubna zorganizovali oficiální výjezd na prestižní utkání proti Spartě Praha, jehož cílem bude ještě více propojit teplické prostředí s italskou veřejností.“
Tepličtí fanoušci už na sociálních sítích parťáky hecují. „Já bych tu delegací hned vožral,“ nadhodil třeba Luboš Rus.
Fanklub vznikl díky setkání italských fanoušků s Kratinou v jejich půjčovně lyží. „Už od prvního okamžiku mezi námi vzniklo silné lidské i sportovní pouto. Okamžitě jsme zjistili, že s Milanem sdílíme hlubokou vášeň pro fotbal. To, co začalo jako profesionální vztah, se postupně proměnilo ve skutečné přátelství, které se rozšířilo i na jeho rodinu.“
Teplice dořešily slávistu Fullyho
Dořešeno. Emmanuel Fully, devatenáctiletý liberijský levý bek či stoper, bude v Teplicích hostovat do konce sezony ze Slavie. Opce ve smlouvě není. Fully si dosud připsal tři prvoligové starty, převážně nastupoval o soutěž níž za rezervu. Třikrát nastoupil také za reprezentaci Libérie. Teplice jeho příchodem dávají čas Jaroslavu Harušťákovi na doléčení svého zranění.
Italský fanklub FK Teplice se snaží klub i zápas se Spartou zviditelnit prostřednictvím sociálních sítí, zapojil do toho také významné stránky, například Calciatori Brutti a Cronache di Spogliatoio. Pro dva z otců fanklubu nejde o první zkušenost s českým fotbalem, během návštěvy Prahy zavítali na šlágr mezi Slavií a Viktorií Plzeň.
„Existuje také historické a regionální propojení mezi našimi komunitami. Město Rýmařov má totiž významnou vazbu na naši Rivu del Garda: přibližně v roce 2016 se USD Arco zúčastnilo fotbalového turnaje právě v Rýmařově. Jde o konkrétní důkaz toho, že kromě sportu existuje už delší dobu autentické a hluboké lidské propojení mezi italskou a českou komunitou.“
A tak na Stínadlech bude na jaře nově znít i pokřik „Forza FK Teplice!“