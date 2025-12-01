Nike oživuje Ronaldinhovu zlatou éru, na trh vstupují kopačky Tiempo Legend

Nike vrací do hry legendy. Tiempo Legend. Kopačky, které v roce 2005 na Ronaldinhových nohách definovaly to, jak může fotbal vypadat, když se hraje s lehkostí a úsměvem. Teď se firma rozhodla přivést zpět slavné Touch of Gold a připomenout dobu, kdy byl „joga bonito“ víc než slogan.
Kopačky Tiempo Legend (1. prosince 2025)

Kopačky Tiempo Legend (1. prosince 2025) | foto: Nike

Kopačky Tiempo Legend (1. prosince 2025)
Kopačky Tiempo Legend (1. prosince 2025)
Kopačky Tiempo Legend (1. prosince 2025)
Ronaldinho pózuje na vyhlášení Zlatého míče.
25 fotografií

Ikon bylo ve fotbale mnoho, ale jen málokterá nesla tak jasný otisk jednoho hráče. Ronaldinho nebyl jen talent. Byl nálada, atmosféra, energie. A právě tu se Nike snaží obnovit návratem jeho legendárního barevného provedení Tiempo Legend. Kopačky, kterou v roce 2005 obul Brazilec, se vrací v moderním balení – a s nimi i kus magické éry.

Nike a SKIMS spojily síly. Spolupráce značek chce vytvořit nový standard oblečení

Původní Touch of Gold zůstal v paměti jako moment fotbalové kultury: bílé kožené provedení s elegantním zlatým přechodem, k tomu ikonické promo video, ve kterém Ronaldinho čtyřikrát po sobě trefil břevno a internet – tehdy ještě mladý – explodoval. „Byly to kopačky, které ukázaly, co fotbal je, i co být může,“ píše server Soccerbible

Kopačky Tiempo Legend (1. prosince 2025)

Nová verze na tu dobu přímo navazuje. Drží se stejné vizuální identity – čistě bílé plochy, zlatého efektu obtékajícího spodní část boty a symbolu 10R na překlopném jazyku. Ano, jazyk je zpět.

Dvě dekády ale nezastaví vývoj. Společnost Nike tak klasiku obalila moderní technologií: lehčí konstrukcí, novou podešví a také absencí koženého svršku, který nahrazuje současný syntetický materiál. Design zůstává věrný vzpomínce, ale výkon odpovídá roku 2025.

1. prosince 2025  13:52

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby ukončili těžkooděnci

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k...

1. prosince 2025  10:34

Hodný a zlý v Brně? Martin mi připomíná Simeoneho, říká Saňák o Svědíkovi

Trenér Jiří Saňák před lavičkou Zbrojovky Brno. Mužstvo v druholigovém zápase...

Před střídačkou brněnské fotbalové Zbrojovky se střídají jako hodný a zlý muž. Hlavní kouč Martin Svědík umí koulet očima i v momentech, kdy lídr druholigové tabulky vede doma o tři góly. Asistent...

1. prosince 2025  10:31

