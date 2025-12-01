Ikon bylo ve fotbale mnoho, ale jen málokterá nesla tak jasný otisk jednoho hráče. Ronaldinho nebyl jen talent. Byl nálada, atmosféra, energie. A právě tu se Nike snaží obnovit návratem jeho legendárního barevného provedení Tiempo Legend. Kopačky, kterou v roce 2005 obul Brazilec, se vrací v moderním balení – a s nimi i kus magické éry.
Původní Touch of Gold zůstal v paměti jako moment fotbalové kultury: bílé kožené provedení s elegantním zlatým přechodem, k tomu ikonické promo video, ve kterém Ronaldinho čtyřikrát po sobě trefil břevno a internet – tehdy ještě mladý – explodoval. „Byly to kopačky, které ukázaly, co fotbal je, i co být může,“ píše server Soccerbible
Nová verze na tu dobu přímo navazuje. Drží se stejné vizuální identity – čistě bílé plochy, zlatého efektu obtékajícího spodní část boty a symbolu 10R na překlopném jazyku. Ano, jazyk je zpět.
Dvě dekády ale nezastaví vývoj. Společnost Nike tak klasiku obalila moderní technologií: lehčí konstrukcí, novou podešví a také absencí koženého svršku, který nahrazuje současný syntetický materiál. Design zůstává věrný vzpomínce, ale výkon odpovídá roku 2025.