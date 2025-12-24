Vánoce přicházejí, bílé a zelené! Hitmakeři z Knínečku baví i vtipnou koledou

Petr Bílek
  9:22
Fotbaloví hitmakeři z Nového Knínu, autoři virálních zpívánek, natočili vánoční speciál. Video je jiné než jejich populární pozvánky na zápasy sedmé ligy, byť osobitý humor si zachovává. Koleda je tentokrát dílem celého sboru a poprvé jsou hlasy skutečné, ne výtvorem umělé inteligence. „Konečně lidi zjistí, že neumíme zpívat,“ chechtá se Adam Rada, tvůrce hry „Knínečku“ i rozverných písniček.

Tentokrát se nenatáčelo na hřišti, ale v místní sokolovně. Na tři desítky účinkujících, tedy hráči, trenéři, funkcionáři, manželky či přítelkyně, děti a fanoušci, se oblékli do klubové zelené barvy a střihli si upravenou koledu Vánoce, Vánoce přicházejí, bílé a zelené.

„Někdo trénuje taktiku a tajné signály, my se cpeme cukrovím, zastřihujeme pečlivě naše knírečky a zpíváme koledy,“ stojí na klubovém Instagramu, kde má nejsledovanější pozvánka milion shlédnutí.

Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouštějí i na svatbě

Podle Rady tentokrát byly přípravy delší. „Všechno jsme točili napoprvé, maximálně napodruhé, teď snad šestkrát. Není legrace sladit tolik lidí. Někdo se přeřekl, jindy vyrušovalo miminko naší kameramanky a tak,“ líčil muž, který se živí jako číšník.

Svoji roli hrál i stud. „Když jsem vybídl, ať se přihlásí lidi na zpívání jednotlivých slok, nikdo se k tomu neměl. A na videu je vidět, že horní řada není ve své kůži,“ popíchl Rada kamarády.

Koleda posledního celku soutěže je vtipná i sebemrskačská. Zpívá se v ní, že trenér s asistentem začali hráče rákoskou bít.

„Jim se to líbilo – a navíc to tak je! Ač nevypadáme, jsme od trenérů lynčovaní, musí být pořádek, řád a píle!“ vtipkuje Rada. „Ale spíš jsme se báli, jak nás brankář srovná do latě po verších, že jednou v roce blackout dostane a pustí góly záhadné. On má kurzy taekwonda a bojových sportů. Překvapivě to přijal s humorem.“

Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet

S humorem bere nováček sedmé středočeské ligy i své umístění v soutěži, po 13 kolech podzimní části je na dně se sedmi body za dvě výhry a remízu. „Tabulka teď koncem zimy, jeví se Knín za frašku, v kabině však máme aspoň super atmošku,“ pějí členové týmu.

Pokračovat v legračních pozvánkách hodlají i na jaře. „Lidem se to líbí, hráče to baví, všichni se v tom našli. Snad nachytáme inspiraci. Všichni v okolí se ptají, kdy bude další video, jsme pod tlakem!“ zubí se Rada. „Samozřejmě, jsme i pod tlakem záchrany, ale to je až na druhé koleji. Bude tvrdá příprava, přijdou posily, třeba to zvládneme. A když ne, budeme příští rok zpívat písničky na týmy z okresu, které už známe z loňska. Bude to osobnější.“

Adam Rada, fotbalista SK Nový Knín, aktér zpívaných pozvánek.
Adam Rada, fotbalista SK Nový Knín, aktér zpívaných pozvánek.
Adam Rada (urpostřed), fotbalista SK Nový Knín, aktér zpívaných pozvánek. Se spoluhráči po vítězství v okresním přeboru.
Adam Rada, fotbalista SK Nový Knín, aktér zpívaných pozvánek.
12 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Liberec vs. K. VaryHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.92
  • 4.25
  • 3.28
Hradec Kr. vs. LitvínovHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:00
  • 1.57
  • 4.67
  • 4.74
Plzeň vs. KladnoHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 12. 16:30
  • 1.78
  • 4.25
  • 3.78
Pardubice vs. TřinecHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Pardubice vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 1.77
  • 4.48
  • 3.66
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 34. kolo - 26. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 12. 17:00
  • 2.35
  • 4.25
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Policie obvinila Vémolu z mezinárodní drogové činnosti, hrozí mu osmnáct let

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Vánoce přicházejí, bílé a zelené! Hitmakeři z Knínečku baví i vtipnou koledou

Fotbalisté Nového Knínu při koledě.

Fotbaloví hitmakeři z Nového Knínu, autoři virálních zpívánek, natočili vánoční speciál. Video je jiné než jejich populární pozvánky na zápasy sedmé ligy, byť osobitý humor si zachovává. Koleda je...

24. prosince 2025  9:22

Krejčího 19 bodů nestačilo, Atlanta padla počtvrté v řadě

Aktualizujeme
Coby White (0) ze Chicaga se snaží prosadit přes bránícího Víta Krejčího.

Český basketbalový reprezentant Vít Krejčí odehrál v NBA další podařený zápas, ale jeho 19 bodů v úterý Atlantě proti Chicagu nestačilo. Domácí Hawks prohráli 123:126 a utrpěli čtvrtou porážku v...

24. prosince 2025  9:08

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen...

24. prosince 2025  7:27,  aktualizováno 

Pošťuchování s fanoušky? Snad si mě teď oblíbí, touží Šturm. Pro Celje jde o rekord

Nová posila Sigmy Danijel Šturm pózuje s olomouckým dresem.

Před pár týdny se na Andrově stadionu představil jako soupeř, od úterý už fotbalové Sigmě patří. Řeč je o slovinském křídelníkovi Danijelu Šturmovi, jenž přestoupil ze slovinského celku NK Celje a...

24. prosince 2025  8:30

Trpišovský podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. Odměna i závazek, říká kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta...

Fotbalová Slavia si na Štědrý den připravila pro své fanoušky speciální dárek. Trenér Jindřich Trpišovský bude v klubu pokračovat. Spolu se svými dlouholetými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem...

24. prosince 2025  7:32

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  24. 12.

Kdyby tohle viděl Ježíšek! Jak si bratři Fuksovi poradili s vánoční balící výzvou

Premium
Petr oběma rukama drží fotbalový míč, zatímco jeho bratr Martin...

Dva svalnatí sportovci, v rohu opřená kytara, na stole pohozené prsteny a dvě sady sexy spodního prádla. Možná vás to překvapí, ale tady se budou balit věci, nikoliv ženy. Kdo z těch dvou kanoistů se...

24. prosince 2025

Policie obvinila Vémolu z mezinárodní drogové činnosti, hrozí mu osmnáct let

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

23. prosince 2025  12:27,  aktualizováno  23:47

Černý zasekávačkou srazil Fenerbahce, istanbulské derby rozhodl dvěma góly

Václav Černý v Tureckém poháru umlčuje fanoušky Fenerbahce.

Záložník Václav Černý byl v Tureckém poháru hrdinou fotbalistů Besiktase při výhře 2:1 na hřišti istanbulského rivala Fenerbahce. Osmadvacetiletý český reprezentant vstřelil oba góly svého týmu, což...

23. prosince 2025  22:13

Ztráta Litvínova po vánočním mejdanu klesla: Ale pořád je před námi obří hora

Hráči Litvínova zdolali Mladou Boleslav a stáhli manko na předposlední místo.

Šťastné a veselé! Hokejový Litvínov zažil vánoční mejdan, Verva v souboji dvou nejslabších týmů extraligy nadělovala, Mladou Boleslav rozstřílela 6:1 a po nejvyšší výhře v sezoně je její ztráta na...

23. prosince 2025  22:02

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.