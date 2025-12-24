Tentokrát se nenatáčelo na hřišti, ale v místní sokolovně. Na tři desítky účinkujících, tedy hráči, trenéři, funkcionáři, manželky či přítelkyně, děti a fanoušci, se oblékli do klubové zelené barvy a střihli si upravenou koledu Vánoce, Vánoce přicházejí, bílé a zelené.
„Někdo trénuje taktiku a tajné signály, my se cpeme cukrovím, zastřihujeme pečlivě naše knírečky a zpíváme koledy,“ stojí na klubovém Instagramu, kde má nejsledovanější pozvánka milion shlédnutí.
|
Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouštějí i na svatbě
Podle Rady tentokrát byly přípravy delší. „Všechno jsme točili napoprvé, maximálně napodruhé, teď snad šestkrát. Není legrace sladit tolik lidí. Někdo se přeřekl, jindy vyrušovalo miminko naší kameramanky a tak,“ líčil muž, který se živí jako číšník.
Svoji roli hrál i stud. „Když jsem vybídl, ať se přihlásí lidi na zpívání jednotlivých slok, nikdo se k tomu neměl. A na videu je vidět, že horní řada není ve své kůži,“ popíchl Rada kamarády.
Koleda posledního celku soutěže je vtipná i sebemrskačská. Zpívá se v ní, že trenér s asistentem začali hráče rákoskou bít.
„Jim se to líbilo – a navíc to tak je! Ač nevypadáme, jsme od trenérů lynčovaní, musí být pořádek, řád a píle!“ vtipkuje Rada. „Ale spíš jsme se báli, jak nás brankář srovná do latě po verších, že jednou v roce blackout dostane a pustí góly záhadné. On má kurzy taekwonda a bojových sportů. Překvapivě to přijal s humorem.“
|
Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet
S humorem bere nováček sedmé středočeské ligy i své umístění v soutěži, po 13 kolech podzimní části je na dně se sedmi body za dvě výhry a remízu. „Tabulka teď koncem zimy, jeví se Knín za frašku, v kabině však máme aspoň super atmošku,“ pějí členové týmu.
Pokračovat v legračních pozvánkách hodlají i na jaře. „Lidem se to líbí, hráče to baví, všichni se v tom našli. Snad nachytáme inspiraci. Všichni v okolí se ptají, kdy bude další video, jsme pod tlakem!“ zubí se Rada. „Samozřejmě, jsme i pod tlakem záchrany, ale to je až na druhé koleji. Bude tvrdá příprava, přijdou posily, třeba to zvládneme. A když ne, budeme příští rok zpívat písničky na týmy z okresu, které už známe z loňska. Bude to osobnější.“