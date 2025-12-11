Druhý potrat? Nesmírná bolest. Fotbalová hvězda popisuje nejtěžší rodinné chvíle

Bývalý anglický reprezentant Alex Oxlade-Chamberlain popsal těžké období, které s partnerkou Perrie Edwardsovou prožili kvůli dvěma potratům. Zpěvačka skupiny Little Mix o nich nedávno poprvé otevřeně promluvila v anglickém podcastu We Need To Talk.
Rodinná fotografie s malým Axelem, který se narodil v roce 2021. Podle rodičů se těší na sourozence

Rodinná fotografie s malým Axelem, který se narodil v roce 2021. Podle rodičů se těší na sourozence | foto: Instagram @perrieedwards

Těhotná Perrie Edwardsová se synem Axelem v bříšku. Zpěvačka říkala, že před každou kontrolou cítila velkou nervozitu.
Těhotná Perrie Edwardsová se synem Axelem v bříšku. Zpěvačka říkala, že před...
Perrie Edwardsová a Alex Oxlade-Chamberlain na společném snímku. Pár otevřeně promluvil o dvou potratech.
Perrie Edwardsová drží Axela v náručí. Syn jí pomohl překonat nejtěžší chvíle života.
39 fotografií

Edwardsová poprvé potratila krátce po začátku těhotenství. Popisuje, že bolestivou zprávu se dozvěděla ve chvíli, kdy začala krvácet. Další těhotenství už slavné dvojici přineslo štěstí, a to když se v roce 2021 narodil syn Axel. O rok později s partnerem počali dalšího potomka. Těhotenství však opět skončilo tragicky, tentokrát ale až ve 24. týdnu.

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Zpěvačka připustila, že její partner byl událostí „traumatizován“, i když se jí snažil být oporou. Oxlade-Chamberlain teď v rozhovoru pro server The Athletic popsal, jak náročné období to pro oba bylo.

„Když zakládáte rodinu, zjistíte, jak křehké to celé je. A že to může být nesmírně těžké, hlavně pro ženy, které dítě nosí. Ztratit dítě tak pozdě v těhotenství je strašně bolestivé,“ svěřil se fotbalista, který teď se snoubenkou čeká druhého potomka.

Po odchodu z tureckého Besiktas Istanbul je Oxlade-Chamberlain bez angažmá. „Bylo skvělé strávit čas s Perrie i Axelem. A teď se těšíme na miminko. Axel je nadšený,“ pochvaluje si čas strávený s rodinou.

Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu

I Edwardsová mluvila o svých zkušenostech mimořádně otevřeně. První těhotenství skončilo tak brzy, že prý chvíli věřila, že šlo o falešně pozitivní test. Když čekala Axela, bála se každé kontroly a „chtěla hlavně překonat prvních 12 týdnů“.

Druhý potrat přišel během příprav na turné s její kapelou. V době, kdy už počítali týdny do porodu, lékaři na ultrazvuku odhalili vážný problém.

„Ten den byl nejhorší v mém životě. Věděla jsem, že je něco špatně. Všechno se zpomalilo,“ popsala zpěvačka.

Těhotná Perrie Edwardsová se synem Axelem v bříšku. Zpěvačka říkala, že před každou kontrolou cítila velkou nervozitu.

Když se vraceli z nemocnice, byli oba zcela zdrcení. „Alex tehdy navíc léčil zranění a sotva mohl řídit. Já se nemohla uklidnit, byli jsme úplně na dně,“ dodala. Nejtěžší prý bylo odpovídat přátelům, kteří se tázali: „Jak se daří bříšku?“

Edwardsová a Oxlade-Chamberlain tvoří pár od roku 2016, zasnoubili se v roce 2022. Zpěvačka se proslavila v soutěži The X Factor v roce 2011, kterou s kapelou Little Mix vyhrála.

Za vzor Shiffrinová, vede ji bývalý kouč Vlhové. Česku roste lyžařský talent

Natali Anna Machytková na tiskové konferenci ke Světovému poháru alpských...

Na lyžích prý stála už ve dvou letech. Jako maličká vždycky sjela jednu jízdu, načež hlásila: Už chci na horkou čokoládu! Dnes? Šestnáctiletá Natali Anna Machytková patří k největším českým lyžařským...

11. prosince 2025  16:40

Neuvěřitelný rekord. Cyklistické spřežení dostalo letoun do výšky sto metrů

Cyklisté Red Bullu ve spřežení a za nimi letadlo, kterému se díky jejich výkonu...

Napadlo vás někdy, co všechno by dokázala pohánět energie, kterou vyprodukuje cyklistický peloton? Poslední projekt Red Bullu dal na tuto teoretickou otázku velmi reálnou odpověď. Devět jezdců jeho...

11. prosince 2025  15:40

