Edwardsová poprvé potratila krátce po začátku těhotenství. Popisuje, že bolestivou zprávu se dozvěděla ve chvíli, kdy začala krvácet. Další těhotenství už slavné dvojici přineslo štěstí, a to když se v roce 2021 narodil syn Axel. O rok později s partnerem počali dalšího potomka. Těhotenství však opět skončilo tragicky, tentokrát ale až ve 24. týdnu.
|
Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu
Zpěvačka připustila, že její partner byl událostí „traumatizován“, i když se jí snažil být oporou. Oxlade-Chamberlain teď v rozhovoru pro server The Athletic popsal, jak náročné období to pro oba bylo.
„Když zakládáte rodinu, zjistíte, jak křehké to celé je. A že to může být nesmírně těžké, hlavně pro ženy, které dítě nosí. Ztratit dítě tak pozdě v těhotenství je strašně bolestivé,“ svěřil se fotbalista, který teď se snoubenkou čeká druhého potomka.
Po odchodu z tureckého Besiktas Istanbul je Oxlade-Chamberlain bez angažmá. „Bylo skvělé strávit čas s Perrie i Axelem. A teď se těšíme na miminko. Axel je nadšený,“ pochvaluje si čas strávený s rodinou.
|
Vede český Playboy, moderuje fotbal v Ústí. Teď se Gudelj vrátila do ringu
I Edwardsová mluvila o svých zkušenostech mimořádně otevřeně. První těhotenství skončilo tak brzy, že prý chvíli věřila, že šlo o falešně pozitivní test. Když čekala Axela, bála se každé kontroly a „chtěla hlavně překonat prvních 12 týdnů“.
Druhý potrat přišel během příprav na turné s její kapelou. V době, kdy už počítali týdny do porodu, lékaři na ultrazvuku odhalili vážný problém.
„Ten den byl nejhorší v mém životě. Věděla jsem, že je něco špatně. Všechno se zpomalilo,“ popsala zpěvačka.
Když se vraceli z nemocnice, byli oba zcela zdrcení. „Alex tehdy navíc léčil zranění a sotva mohl řídit. Já se nemohla uklidnit, byli jsme úplně na dně,“ dodala. Nejtěžší prý bylo odpovídat přátelům, kteří se tázali: „Jak se daří bříšku?“
Edwardsová a Oxlade-Chamberlain tvoří pár od roku 2016, zasnoubili se v roce 2022. Zpěvačka se proslavila v soutěži The X Factor v roce 2011, kterou s kapelou Little Mix vyhrála.