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O víkendu se jede Velká cena Maďarska. Je to už 40 let, co se formule 1 poprvé vydala za železnou oponu a zamířila na Hungaroring, vybudovaný na okraji Budapešti. Maďarsko se od té doby stalo nedílnou součástí kalendáře F1 v období léta a nabídlo řadu dramatických momentů. Připomeňte si nejen některé z ikonických chvil závodů, ale i polozapomenutého prvního vítěze. Ten trofej nad hlavu v Maďarsku zdvihl již před 90 lety.
Autor: Reuters
Premiérovou Velkou cenu Maďarska na Hungaroringu v roce 1986 ovládl Nelson Piquet. Druhý skončil Ayrton Senna a třetí Nigel Mansell. Piquet tehdy Sennu předjel v první zatáčce v dlouhém kontrolovaném smyku, navíc po vnější straně. Riskantní manévr zvládl bez chyby a postaral se o jeden z nejslavnějších předjížděcích momentů historie formule 1.
Autor: ČTK
Nikdo tehdy nehádal, že by mohl útočit na pódium, natož vyhrát. Mansell ale všem v roce 1989 vytřel zrak. Odstartoval až z dvanáctého místa a postupně se prodíral dopředu. Rozhodující okamžik přišel při odvážném předjetí Senny, kterého zaskočil při průjezdu kolem pomalejšího vozu. Mansell senzačně zvítězil, na stupních vítězů dával otevřeně najevo, že podobný výsledek nečekal ani on sám.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1997 se na Hungaroringu schylovalo k senzaci. Damon Hill v podprůměrném Arrowsu vedl a zdálo se, že míří za jedním z největších překvapení historie F1. Tři kola před cílem však jeho vůz postihla porucha hydrauliky. Náskok přes půl minuty se rozplynul a v posledním kole Hilla předjel Jacques Villeneuve. Brit dojel druhý, pro Arrows šlo o velký úspěch, zklamání ze ztraceného vítězství však bylo na pilotovi patrné.
Autor: Profimedia.cz
Mladý Fernando Alonso proměnil Velkou cenu Maďarska 2003 v ukázku své výjimečnosti. Z pole position soupeřům rychle ujel a během dominantního závodu nadělil kolo i úřadujícímu šampionovi Michaelu Schumacherovi. Ve 22 letech získal své první vítězství ve formuli 1, stal se tehdy nejmladším vítězem a zároveň prvním Španělem, který závod F1 vyhrál.
Autor: Profimedia.cz
Velká cena Maďarska 2006 se do historie zapsala jako první závod na Hungaroringu, který výrazně ovlivnil déšť. Proměnlivé podmínky přinesly řadu nehod, chyb i dramatických zvratů.
Autor: Profimedia.cz
Nejlépe se v chaosu zorientoval Jenson Button, jenž po penalizaci startoval až ze 14. místa. Jezdec Hondy se postupně propracoval do čela a po letech čekání oslavil své první vítězství ve formuli 1.
Autor: Profimedia.cz
O napětí mezi piloty McLarenu Fernandem Alonsem a Lewisem Hamiltonem věděl v roce 2007 doslova každý. Jeden z výrazných střetů mezi nimi přišel při kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska 2007. Alonso zůstal úmyslně stát v boxovém stání a zdržel Hamiltona natolik, že už nestihl poslední rychlé kolo.
Autor: Profimedia.cz
Španěl sice získal pole position, ale následně obdržel penalizaci pěti míst. Závod nakonec ovládl Hamilton.
Autor: ČTK
Kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska 2009 poznamenala vážná nehoda Felipeho Massy. Brazilce ve vysoké rychlosti zasáhla do přilby pružina, která odpadla z vozu Rubense Barrichella. Massa ztratil kontrolu nad monopostem a narazil do bariéry. Kvalifikace byla zastavena a pro Massu letěl vrtulník.
Autor: Profimedia.cz
Velká cena Maďarska 2021 nabídla jeden z nejbizarnějších restartů historie F1. Po dvou nehodách v první zatáčce byl závod přerušen. Trať mezitím oschla a všichni jezdci kromě Lewise Hamiltona při zahřívacím kole zamířili do boxů pro slicky. Brit tak zůstal na startovním roštu úplně sám.
Autor: Profimedia.cz
Chaotický závod většinou mívá i nečekaný výsledek. Vítězem se v roce 2021 stal Esteban Ocon. Francouz si díky klidné jízdě a pomoci týmového kolegy Fernanda Alonsa dojel pro své první vítězství ve formuli 1 a odolal i stupňujícímu se tlaku Sebastiana Vettela. Ten skončil druhý, o výsledek však později přišel. Komisaři ho diskvalifikovali, protože po závodě nebylo možné z jeho vozu odebrat požadované množství paliva.
Autor: ČTK
Historie Velké ceny Maďarska nezačala až příchodem formule 1 na Hungaroring v roce 1986. Ve skutečnosti je jí letos již 90 let. První závod se uskutečnil 21. června 1936 na silničním okruhu v budapešťském parku Népliget. Před zraky zhruba 90 tisíc diváků zvítězil Tazio Nuvolari s vozem Alfa Romeo. Na další formulový závod v Maďarsku si pak fanoušci museli počkat 50 let.
Autor: Profimedia.cz