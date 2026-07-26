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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
- Los Chance Ligy
- Přestupy v Chance lize
- Souhrny ligových kol
- Jablonec v předkole KL
- Hradec v předkole EL
- Výsledky předkol LM
- Kdo vysílá ligu v TV
- Nižší domácí soutěže
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Další sportovní akce v roce 2026:
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- 2.50
Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...
Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?
Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?
Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...
Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
ONLINE: Artis Brno - Mladá Boleslav 1:2, Klíma posílá hosty podruhé do vedení
Fotbalisté Artisu Brno se premiérově představují v nejvyšší soutěži. V pondělní dohrávce čelí doma favoritovi z Mladé Boleslavi. Zápas měl výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...
Oslavy v Hongkongu? Tajfun, Michal David či hymna. Zlatý Choupenitch: Sen se splnil
Když se v pondělí vrátil z mistrovství světa v Hongkongu, na letišti ho vítali přátelé a houf novinářů. Šermíř Alexander Choupenitch se i po úmorné cestě usmíval, byl v dobré náladě a pohrával si se...
Šíříte nenávist, zatímco FIFA tvrdě pracuje. Infantino po MS pálí do kritiků
Pokud patříte mezi kritiky letošního mistrovství světa, prezident FIFA má pro vás jasný vzkaz. „Všem, kteří věnují svůj čas a energii nenávisti vůči nám: najděte si chvíli na zamyšlení, meditaci,...
Kdo pojede v srpnu Czech Tour? Hirt, Turgis, Haig nebo taky Swift
Na start 18. ročníku cyklistické Czech Tour, která se letos poprvé uskuteční jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI ProSeries, by se měl postavit i Jan Hirt. Mezi účastníky figurují Francouz Anthony...
Ve 120 trefil během rallye strom. Auto na odpis, Stříteský už opustil nemocnici
Jen dva dny zůstal v nemocnici v polských Katovicích předloňský mistr republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský. Musel do ní po vážné havárii. Ve stodvacetikilometrové rychlosti trefil...
Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru
Porážka v premiéře a znovu apel na posílení. Nový tank Ladislav Almási dal za fotbalové Bohemians 1905 hned gól, čipera Václav Pilař kmital v letošní ligové premiéře po hřišti jako zamlada, ale...
Konec v závodě i srážka se Sainzem. Piastri naštvaně pravil: Kámo, ani na mě nemluv
Závěr závodu klidně může označit za noční můru. Když už se totiž zdálo, že si dojede pro první vítězství v sezoně, všechno se pokazilo. Kolize s o kolo pozadu jedoucím Carlosem Sainzem ho nejprve...
Tenisty zachvátila svatební horečka: zásnuby, pohádkové veselky i tajný obřad
Tenisový svět v poslední době nežije jen grandslamy, tituly a dramatickými zápasy. Řada hvězd udělala velký krok také v soukromí a zdá se, že mezi hráči propukla svatební horečka. Světová jednička...
Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď prý míří do Realu. Odejde Vinícius?
Může to být jeden z největších přestupů léta. Talentovaný křídelník Yan Diomandé, o něhož měl velký zájem PSG, podle posledních informací nakonec z Lipska zamíří do Realu Madrid. Ten by za něj mohl...
ATP Los Cabos 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě
V mexickém Los Cabos se od 27. července 2026 koná jubilejní 10. ročník tenisového turnaje pro muže. Patří do kategorie ATP 250 a české fanoušky těší, že je nasazenou jedničkou Jiří Lehečka. Kde...
Zdraví je na prvním místě. Siniaková kvůli kolenu vynechá po Praze i Washington
Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za...
Z výtečných dělá průměrné. Littler boří rekordy, cílí na unikát. Vyhraje všechno?
Při sledování cesty světové jedničky do finále World Matchplay utrousil: „Někteří soupeři mu zápasy šíleně usnadňují.“ Když přišla řada na něj, dopadl stejně jako všichni ostatní. Gerwyn Price na...