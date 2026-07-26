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Zlomený Hill i osamělý Hamilton. Ikonické momenty 40 let Velké ceny Maďarska

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  9:06
Start Velké ceny Maďarska. První VC Maďarska na Hungaroringu vyhrál Nelson Piquet Překvapivé vítězství Nigela Mansella v roce 1989 na VC Maďarska. Damon Hill v podprůměrném monopostu získal v roce 1997 v Maďarsku druhé místo.... První vítězství Fernanda Alonsa VC Maďarska 2006 byla historicky první, kdy pršelo. Jenson Button si při VC Maďarska 2006 připsal svoje první vítězství. Fernando Alonso blokuje při kvalifikaci na VC Maďarska 2007 v boxech Lewise... Lewis Hamilton nakonec VC Maďarska 2007 vyhrál Felipe Massa byl při VC Maďarska 2009 zasažen pružinou a letěl pro něj vrtulník Felippe Masa utrpěl zranění hlavy při VC Maďarska 2009 Osamělý Lewis Hamilton na trati při restart závodu při VC Maďarska 2021
O víkendu se jede Velká cena Maďarska. Je to už 40 let, co se formule 1 poprvé vydala za železnou oponu a zamířila na Hungaroring, vybudovaný na okraji Budapešti. Maďarsko se od té doby stalo nedílnou součástí kalendáře F1 v období léta a nabídlo řadu dramatických momentů. Připomeňte si nejen některé z ikonických chvil závodů, ale i polozapomenutého prvního vítěze. Ten trofej nad hlavu v Maďarsku zdvihl již před 90 lety.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Rameová vs. ŠtruplováTenis - - 27. 7. 2026:Rameová vs. Štruplová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 4:5
  • 1.41
  • -
  • 2.69
Zacharovová vs. FruhvirtováTenis - - 27. 7. 2026:Zacharovová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 3:1
  • 1.04
  • -
  • 12.20
Artis Brno vs. Ml. BoleslavFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Artis Brno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 7.20
  • 4.60
  • 1.41
Opava vs. KarvináFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Opava vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.70
  • 2.60
  • 2.50
Samson vs. BreazováTenis - - 28. 7. 2026:Samson vs. Breazová //www.idnes.cz/sport
28. 7. 10:00
  • 1.03
  • -
  • 8.36
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