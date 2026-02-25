Dosud měly série F1: Touha po vítězství deset dílů. Osmá však bude o dva kratší.
Navzdory tomu, že loňská sezona nabídla materiálu na několik řad. O titulu se rozhodovalo až v posledním závodě. Piloti McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri se přetahovali o prvenství a mluvilo se o „mentální válce“ mezi oběma týmovými kolegy.
Navíc do té doby technicky dominantnímu McLarenu ve druhé polovině sezony došel dech, čehož využil čtyřnásobný šampion Max Verstappen. Během několika závodů dokázal stáhnout více než stobodové manko a z boje o titul udělal znovu drama.
Na startu loni navíc bylo hned šest nováčků, z nich někteří zářili, jiní propadli a ani nedokončili sezonu. Pod drobnohledem se ocitl i Lewis Hamilton, který po přestupu do Ferrari prožil nejhorší sezonu své kariéry. O drama se postaral také Red Bull, když za bouřlivých okolností propustil dlouholetého šéfa Christiana Hornera. A dojemný moment přinesl veterán Nico Hülkenberg, který se konečně dočkal pódia.
Všechno tak nasvědčovalo tomu, že to pro Netflix bude „velká“ sezona. Jenže podle prvních ohlasů zůstává seriálové zpracování dalece za očekáváním.
F1: Touha po vítězství
Epizoda 1. New Kids on the Track: Má se věnovat úvodu sezony a příchodu nové generace jezdců.
Epizoda 2. Strictly Business: Zaměřuje na piloty, pro které byl vstup do F1 mnohem tvrdší.
Epizoda 3, The Number 1 Problem: Pojednává o McLarenu a souboji mezi Oscarem Piastrim i Landem Norrisem.
Epizoda 4. A Bull with No Horns: Věnuje se šokujícímu odvolání Christiana Hornera z vedení Red Bullu, které v červenci 2025 otřáslo světem F1.
Epizoda 5. The Sky’s the Limit: Odehrává se během Velké ceny Miami a zkoumá skvělý start Williamsu do sezony 2025. Jenže zatímco Alex Albon přináší solidní výsledky, Carlos Sainz se trápí.
Epizoda 6. The Duel: Zaměřuje se na souboj Mercedesu a Ferrari o druhé místo v Poháru konstruktérů.
Epizoda 7. What Happens in Vegas: Připomene víkend v Las Vegas, kde triumfoval Max Verstappen a zároveň došlo k šokující diskvalifikaci McLarenu.
Epizoda 8. Call me Chucky: Finále série. Název odkazuje na Verstappenův žert, že by mu měl ředitel McLarenu Zak Brown říkat jménem děsivé filmové panenky. Brown totiž přirovnal dramatický souboj mezi piloty McLarenu a nizozemským čtyřnásobným šampionem k hororu.
Hodnocení jsou zatím vlažná. Třeba Web RacingNews365 uvádí, že seriál stále plní svůj účel a pořád funguje jako dobrá reklama na motorsport.
Zároveň ale upozorňuje, že velké příběhy uplynulé sezony přibližuje povrchně, uhlazeně a korektně. Jinými slovy: stále je to zábava, ale chybí příslovečný „klub piraní“ a ostré drama.
Například vnitřní souboj v McLarenu mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim, který se táhl celým rokem, je podle webu pokrytý jen do Norrisova vítězství na Velké ceně Británie v polovině sezony.
Nezmiňují se prý diskutované momenty a kontroverzní týmová rozhodnutím, takzvaná „papájová pravidla“, která podle části fanoušků ovlivnila celkový výsledek ve prospěch Norrise.
Jako PR McLarenu
Vše má působit až příliš jemně, jako by do vyprávění výrazně promlouvalo PR oddělení McLarenu.
Web zároveň vyčítá i velký prostor pro Zaka Browna, který se stal jakousi hlavní postavou seriálu. Formálně je přitom šéfem týmu Andrea Stella. Ten prý naopak během série působí zcela nevýrazně.
Nevyvážně má působit i porovávání sezony Kimiho Antonelliho a Lewise Hamiltona. Mladičký Ital nahradil Brita po jeho odchodu do Ferarri. A zatímco jemu se věnuje kamera hodně, trápení sedminásobného šampiona je zmíněno jen velmi zběžně.
Podle RacingNews365 je však nejvíce cítit absence Christiana Hornera, který byl v minulých řadách tahounem a fungoval jako „motor“ dramatu. Jeho osobnost výrazně chybí. „Stejně jako celý paddock působí seriál bez Hornera tišší,“ píše web.
Podobně hodnotí novou sérii i Yahoo Sports. „Seriál po dramatické čtvrté epizodě o Christianu Hornerovi dění v Red Bullu upadá. Šéfové týmů jsou k sobě tak moc přátelští a milí, že Netflix byl měl doufat, že se Hornerův návrat do F1 uskuteční co nejdříve,“ píše.
Epizodu číslo 4, která se věnuje Hornerovi a jeho odchodu z Red Bullu naopak recenzenti chválí. Prý přinese zajímavé informace a momenty. Mimo jiné má jít o rozhovor s bývalým šéfem týmu přímo u něj doma i zmapování jeho neshod s poradcem Red Bullu Helmutem Markem.