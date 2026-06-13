Americká influencerka reagovala na virální moment z Velké ceny Monaka. Kardashianová zde podporovala svého partnera, sedminásobného mistra světa Lewise Hamiltona. Po závodě byla zachycena kamerami, jak z pultu určeného pro nejlepší jezdce vzala ručník, otřela si do něj obličej a odešla s ním.
Záběr se rychle rozšířil po sociálních sítích a mezi fanoušky formule 1 vyvolal pobavení i kritiku. Do narážek se později zapojil také Mercedes, který zveřejnil odlehčené video, v němž se Antonelli ptá: „Neviděli jste můj ručník?“
Kardashianová se nakonec rozhodla situaci napravit po svém. Mladému Italovi poslala bílý ručník s věnováním „Pro Kimiho od Kim“, který si Antonelli rozbalil během pátečního programu na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya.
Zatímco fanoušci na internetu se ručníkovou epizodou bavili několik dní, Lewis Hamilton ji zřejmě vůbec nezaznamenal. Jezdec Ferrari, který dojel v Monaku na druhém místě, byl během čtvrteční tiskové konference dotázán, co na incident s Antonelliho ručníkem říká, reagoval však zmateně.
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Neviděli jste Kimiho ručník? Mercedes si na internetu střílí z Kim Kardashianové
„Jeho ručník?“ nechápal Hamilton, když se ho novináři ptali na monackou situaci. Poté, co mu bylo upřesněno, že šlo o ručník, který Kardashianová po závodě vzala Antonellimu, přiznal: „Vůbec o tom nevím.“