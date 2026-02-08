Od času dopředu po ukazatel střel. Takhle vypadaly olympijské hokejové časomíry

Jako se vyvíjí samotná sportovní disciplína, tak se také upravují a vyvíjejí televizní časomíry. Diváci chtějí mít přehled o dění na hřišti a na obrazovce si při samotném přenosu často chtějí přečíst co nejvíc informací. Jak se vyvíjela televizní časomíra při hokejových turnajích od roku 1998? A která se vám líbí?

Kristýna Kaltounková se raduje po gólu se spoluhráčkami v utkání proti Švýcarsku. | foto: Reuters

Účet Sports TV News and Updates zveřejnil na síti X příspěvek se všemi televizními grafikami při hokejových turnajích od Nagana 1998 až po současné hry v Cortině a Milánu.

Tzv. scorebug je grafická vrstva, která zobrazuje skóre, čas zápasu a další klíčové informace. K vidění jsou dnes už téměř u každého utkání, které se přenáší v televizi či internetem streamovaném vysílání. Zejména americké sporty se do nich snaží dostat co nejvíc informací.

Zdála se vám v roce 1998, kdy hokejový turnaj na olympiádě slavně vyhráli Češi, televizní grafika pěkná? Časem ale doznala změn.

V roce 1998 obsahovala v barevném provedení zkratky států, průběžné skóre, barevně zvýrazněný tým, který hraje přesilovku a také průběžnou třetinu a její odehraný čas. Odehraný, protože čas zápasu stále ještě běžel „dopředu“ tedy od 0:00 do 20:00 v každé třetině.

O čtyři roky později v Salt Lake City časomíra odehraný čas ve třetině stále zobrazovala stejně. Grafické provedení bylo podobné, čas přesilovky se posunul na řádek k týmu, který ji hrál.

A tak to bylo s mírnými úpravami i na dalších hrách. V Turíně před 20 lety byl scorebug vyvedený kurzívou, právě hranou třetinu zobrazovalo jen číslo bez koncovky (-st, -nd, -rd).

Jednobarevné provedení pak zvolil Vancouver 2010, to už se ale odehraný čas odečítal od 20:00 k nule.

Další změnou prošel scorebug na minulých hrách v Pekingu, kdy se poprvé u zkratek týmů objevil barevný proužek identifikující dominantní barvu dresů.

Poslední výraznou změnou prošel scorebug na letošních hrách. U obou celků se objevila také statistika průběžných střel. Přesilovka se přesunula do samostatného řádku, označuje ji vlaječka týmu, který ji hraje. Nad vším ční řádek s nápisem Winter Olympics.

Tak která grafika se vám líbí nejvíc?

Která hokejová časomíra (scorebug) se vám líbí?

celkem hlasů: 27
