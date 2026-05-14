Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Finále fotbalového MS poprvé s show o poločase. Vystoupí Madonna, Shakira i BTS

Autor: ,
  11:10
Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, představila mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry: vystoupí popové hvězdy Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS.

Shakira během svého vystoupení na pláži Copacabana | foto: Ricardo MoraesReuters

Vrchol šampionátu bude hostit 19. července Met-Life-Stadium v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 000 lidí.

Plánovanou velkolepou hudební show připravuje zpěvák a kytarista britské skupiny Coldplay Chris Martin. FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů, které využije na fotbalové a vzdělávací projekty.

fifaworldcup

The world’s biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @madonna , @shakira , and @bts.bighitofficial , curated by @coldplay ‘s Chris Martin!
 
A FIFA World Cup first, the Halftime Show supports the FIFA Global Citizen Education Fund, a landmark initiative working to raise $100 USD million to expand access to quality education and football for children around the world. Throughout the tournament, USD 1 from every ticket sold to FIFA World Cup 2026™ matches will be donated to the Fund.

14. května 2026 v 6:32, příspěvek archivován: 14. května 2026 v 11:05
oblíbit odpovědět uložit

Shakira nazpívala po 16 letech také oficiální píseň pro fotbalový šampionát, po hitu Waka Waka na turnaji v Jihoafrické republice v roce 2010 je to nyní Dai Dai. MS budou vedle Spojených států hostit také Kanada a Mexiko.

Madonna během svého vystoupení na pláži Copacabana

Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Zahájí ho 11. června v Guadalajaře proti Koreji, o týden později nastoupí v Atlantě proti JAR a skupinu uzavře v Mexiku 24. června proti domácímu výběru.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
Témata: Shakira, show, Madonna
Tipsport - partner programu
Šalková vs. OsoriováTenis - - 14. 5. 2026:Šalková vs. Osoriová //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 5:2
  • 3.22
  • -
  • 1.33
Krejčíková vs. GolubicováTenis - - 14. 5. 2026:Krejčíková vs. Golubicová //www.idnes.cz/sport
14. 5. 12:30
  • 1.35
  • -
  • 3.13
Brunclík vs. FariaTenis - - 14. 5. 2026:Brunclík vs. Faria //www.idnes.cz/sport
14. 5. 13:30
  • 3.85
  • -
  • 1.25
Valencia vs. Rayo VallecanoFotbal - 36. kolo - 14. 5. 2026:Valencia vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
14. 5. 19:00
  • 2.28
  • 3.13
  • 3.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

A kapitánem bude Alby! Bukačův odvážný tah pomohl při zrození zlaté generace

Premium
Kapitán českých hokejistů Robert Reichel ve zlaté Vídni 1996.

Ne všichni s návrhem reprezentačního kouče Luďka Bukače souhlasili. Když na důležité poradě v trenérském kamrlíku na českobudějovickém zimáku padla otázka, zda má někdo námitky, zkušený obránce...

14. května 2026

Pryč z mrazu. Hokejisté se dál chystají na MS, poprvé trénují v hlavní aréně

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Černé sedačky zatím zůstávají prázdné. Pod stropem na vás zasvítí kostka s nápisem Time To Shine (v překladu Čas zazářit). A na ledě už začíná být živo. Čeští hokejisté se z chladné malé haly...

14. května 2026  11:07,  aktualizováno  11:57

Finále fotbalového MS poprvé s show o poločase. Vystoupí Madonna, Shakira i BTS

Shakira během svého vystoupení na pláži Copacabana

Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu NFL, představila mezinárodní federace FIFA na Instagramu i...

14. května 2026  11:10

Mistrovská sestava Slavie: problémové opory i mladíci. Kdo pomohl k titulu?

Bez fanoušků, ale s titulem. Fotbalisté Slavie slaví ligový triumf v sezoně...

Rozdíly mezi těmi nejvytěžovanějšími jsou vzhledem k opakovaným zdravotním problémům často minimální. A pro některé je vzhledem k událostem posledních dnů letošní sezona nejspíš tou poslední v...

14. května 2026  11:05

Slavia v ráji. Házenkářský zázrak! zářil Čurda po vyřazení mosteckého hegemona

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Házenkářky Slavie v sedmém nebi. Ani jeden ze tří semifinálových zápasů v řádném čase nevyhrály, do vedení šly všehovšudy jen šestkrát, ale po dvou úspěšných sedmičkových rozstřelech slaví postup do...

14. května 2026  10:59

Detroit znovu hledí do propasti, ve druhém kole play off prohrál potřetí v řadě

Donovan Mitchell (45) slaví výhru Cleveland Cavaliers na palubovce Detroit...

Detroit Pistons budou odvracet hrozbu vyřazení z play off NBA. V domácím pátém zápase druhého kola podlehli basketbalistům Cleveland Cavaliers 113:117 po prodloužení a v sérii ztrácejí 2:3 na zápasy....

14. května 2026  7:01,  aktualizováno  10:57

Český unikát na MS v hokeji. V akci budou dva rozhodčí se stejným jménem

Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček řídí extraligový souboj Brno vs. Pardubice. Na...

Mistrovství světa je jedním z kariérních vrcholů nejen pro hokejisty, ale i pro rozhodčí. Na šampionátu ve Fribourgu a Curychu budou v akci tři Češi a už před turnajem vzbudili pozornost. Poprvé v...

14. května 2026  10:53

Ostravským volejbalistům odcházejí tři polské opory. Vedení zkouší jinou cestu

Ostravští volejbalisté Mateusz Biernat a Wojciech Dudzik sledují kam nahraje...

Další náročnou sezonu mají za sebou volejbalisté VK Ostrava. Tentokrát sice neměli problémy se záchranou a oproti loňsku si o jednu příčku polepšili, když byli devátí, jenže opět se nedostali dál než...

14. května 2026  10:50

Rozstřel s Jaroslavem Tvrdíkem byl z organizačních důvodů zrušen

Rozstřel
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Hostem pořadu Rozstřel na iDNES.cz měl být ve čtvrtek od 13 hodin předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Vysílání bylo z organizačních důvodů zrušeno.

14. května 2026  10:47

Bankova nová role. Po konci u Ledecké bude pracovat pro výrobce lyží Kästle

Tomáš Bank, lyžařský trenér olympijské vítězky Ester Ledecké na hrách v...

Trenér Tomáš Bank, který pomohl Ester Ledecké k olympijskému triumfu v super-G, bude pracovat pro výrobce lyží Kästle. Značka českého podnikatele Tomáše Němce na Instagramu oznámila, že se Bank stal...

14. května 2026  10:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn.

Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....

14. května 2026  10:09

Darderi je v římském semifinále, noční zápas narušil kouř z fotbalových oslav

Luciano Darderi slaví postup do římského semifinále.

Luciano Darderi si na domácí antuce v Římě zahraje poprvé na turnajích Masters semifinále. V noční více než tříhodinové bitvě porazil španělského tenistu Rafaela Jódara 7:6, 5:7 a 6:0.

14. května 2026  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.