Finále fotbalového MS poprvé s show o poločase. Vystoupí Madonna, Shakira i BTS

Vrchol šampionátu bude hostit 19. července Met-Life-Stadium v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 000 lidí.
Plánovanou velkolepou hudební show připravuje zpěvák a kytarista britské skupiny Coldplay Chris Martin. FIFA si od novinky slibuje zisk až 100 milionů dolarů, které využije na fotbalové a vzdělávací projekty.
Shakira nazpívala po 16 letech také oficiální píseň pro fotbalový šampionát, po hitu Waka Waka na turnaji v Jihoafrické republice v roce 2010 je to nyní Dai Dai. MS budou vedle Spojených států hostit také Kanada a Mexiko.
Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Zahájí ho 11. června v Guadalajaře proti Koreji, o týden později nastoupí v Atlantě proti JAR a skupinu uzavře v Mexiku 24. června proti domácímu výběru.