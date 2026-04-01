Právě Jessica Fiala na svém Instagramu sdílela první fotografie z porodnice. Holčička dostala jméno Zoie-Lou a snímky zachycují šťastné rodiče i jejich starší dceru, která nového sourozence vítá.
„Zoie-Lou přichází do vily,“ napsala k příspěvku maminka s úsměvem a odkazem na známou hlášku z reality show. Na snímcích pózuje i s manželem, který se vedle ní spokojeně usmívá. Příspěvek okamžitě zaplavily gratulace od fanoušků i hokejových kolegů, přidali se také Los Angeles Kings, kteří sdíleli blahopřání na svých sociálních sítích.
Manželé už mají doma dceru Masie-Mae, které jsou téměř dva roky. Cesta k rozšíření rodiny však nebyla jednoduchá. Fiala už dříve otevřeně mluvil o tom, že jeho žena v minulosti potratila. „Moje žena byla podruhé těhotná, ale bohužel jsme o dítě přišli. Poslední týdny pro nás nebyly emocionálně jednoduché,“ popsal během loňského mistrovství světa.
Fiala, který se narodil ve švýcarském St. Gallenu, má silné české kořeny. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka a sám hokejista češtinu velmi dobře ovládá, což ukázal například během pražského světového šampionátu.
|
Nešťastná olympiáda pro Fialu. Po střetu s Wilsonem si poranil nohu a má po sezoně
V posledních týdnech má navíc více prostoru trávit čas s rodinou. Jeho sezona totiž předčasně skončila poté, co po tvrdém zákroku Kanaďana Toma Wilsona na olympijských hrách utrpěl zlomeninu nohy. Od té doby se věnuje rehabilitaci a jeho návrat na led je v nejbližší době nepravděpodobný.