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Arthur Fery se na letošním Wimbledonu postaral o jeden z největších příběhů turnaje. Díky postupu do semifinále se stal teprve druhým mužem v moderní éře, který se jako držitel divoké karty dostal mezi nejlepší čtyřku. Připomeňte si velké příběhy těch, kteří na divokou kartu došli na londýnském grand slamu nejdál. Některé skončily i velkým triumfy.
Autor: Profimedia.cz
Divoká karta je speciální pozvánka do hlavní soutěže, kterou udělují pořadatelé turnaje hráčům, kteří by se podle postavení na světovém žebříčku nekvalifikovali. Nejčastěji ji získávají domácí naděje, talentovaní junioři nebo bývalé hvězdy vracející se po zranění či mateřské pauze.
Autor: Reuters
Wimbledon každoročně rozděluje divoké karty podle uvážení pořadatelů. Pro hlavní soutěže dvouhry mužů a žen je standardně připraveno celkem 16 divokých karet, 8 pro muže, 8 pro ženy.
Autor: Reuters
Třiadvacetiletý Brit Arthur Fery se na letošním Wimbledonu postaral o jeden z největších příběhů. Obdržel divokou kartu od pořadatelů jako jeden z domácích talentů. Na turnaji postupně vyřadil mimo jiné Grigora Dimitrova a ve čtvrtfinále si poradil také s devátým nasazeným Flaviem Cobollim.
Autor: Profimedia.cz
Postupem do semifinále se Arthur Fery stal teprve druhým mužem v moderní éře, který se jako držitel divoké karty dostal na Wimbledonu mezi nejlepší čtyři. V boji o finále ho čeká Alexander Zverev.
Autor: Profimedia.cz
Chorvat Goran Ivaniševič dostal v roce 2001 divokou kartu po sérii zranění a propadu světovým žebříčkem. Nebyl žádným nováčkem, během 90. let hrál třikrát wimbledonské finále, ale nikdy neuspěl.
Autor: Profimedia.cz
2001 ale měl být jeho rok. Na cestě turnajem porazil mimo jiné Carlose Moyu, Grega Rusedského, Tima Henmana a ve finále po pětisetové bitvě Patricka Raftera. Dodnes zůstává jediným hráčem, který dokázal vyhrát Wimbledon jako držitel divoké karty.
Autor: Profimedia.cz
Čínská tenistka Čeng Ťie získala divokou kartu v roce 2008 po návratu po zdravotních problémech a do turnaje vstupovala až jako 133. hráčka světa. Ve třetím kole šokovala světovou jedničku Anu Ivanovićovou, následně vyřadila patnáctou nasazenou Ágnes Szávayovou i Nicole Vaidišovou.
Autor: Profimedia.cz
Zastavila ji až Serena Williamsová v semifinále. Čeng se stala první ženou s divokou kartou, která na Wimbledonu postoupila do semifinále.
Autor: Profimedia.cz
Němka Sabine Lisická v roce 2011 obdržela divokou kartu po návratu po zranění kotníku, které ji na nějaký čas vyřadilo z turnajů.
Autor: ČTK
Ve druhém kole vyřadila čerstvou vítězku Roland Garros Li Na, ve čtvrtfinále přehrála Marion Bartoliovou a jako druhá žena v historii postoupila na Wimbledonu s divokou kartou do semifinále. V něm nestačila na Marii Šarapovovou.
Autor: ČTK
Ukrajinka Elina Svitolinová dostala divokou kartu po návratu z mateřské dovolené v roce 2023. Na londýnské trávě předvedla jednu z největších jízd své kariéry – ve čtvrtfinále vyřadila světovou jedničku Igu Świątekovou a zajistila si postup do semifinále.
Autor: ČTK
V semifinále ukončila pohádkové taženy Eliny Svitolinové Češka Markéta Vondroušová. Ta se později stala vítězkou turnaje.
Autor: ČTK
Ve čtyřhře jsou hned tři úspěchy na divokou kartu. Postaraly se o ně ale pouze dvě dvojice. Brit Jonathan Marray a Dán Frederik Nielsen ji obdrželi v roce 2012. Na cestě za titulem vyřadili několik výše nasazených párů a ve finále po pětisetové bitvě porazili Roberta Lindstedta s Horiou Tecăuem.
Autor: Profimedia.cz
Legendární sestry Serena a Venus Williamsovy dostaly do ženské čtyřhry divokou kartu v letech 2000 i 2002 a v obou případech ji proměnily v titul. V roce 2000 ve finále porazily Julii Halard-Decugisovou a Ai Sugijamovou, o dva roky později zdolaly Clarisu Fernándezovou a Paolu Suárezovou. Dodnes jsou jediným ženským párem, který ovládl Wimbledon jako držitel divoké karty.
Autor: ČTK