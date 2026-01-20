Právě kombinace červené a bílé vyvolala mezi fanoušky otázky, zda nejde o jemný náznak širší změny vizuální identity týmu pro rok 2026.
Ještě před oficiálním představením kombinéz se totiž na internetu objevily fotografie merche, který má podle všeho patřit k nové kolekci. Snímky, sdílené jedním z fanouškovských účtů, se rychle začaly šířit.
Také tričko zůstává převážně červené, ale podobně jako kombinézy je doplněno bílými prvky. Na přední straně nechybí znak Ferrari, na zádech vyniká velké logo společnosti HP, což potvrzuje pokračování technologického partnerství. Podle uniklých materiálů by součástí kolekce měla být také kšiltovka.
Ferrari zatím produkty oficiálně nepotvrdilo, podle reakcí fanoušků je ale zřejmé, že se vedle výsledkových očekávání bude řešit i to, jakou vizuální tvář pro nový rok ve formuli 1 zvolí. Podobu samotného monopostu SF-26 nicméně odhalí až oficiální představení dalších novinek, které je naplánované na pátek 23. ledna.