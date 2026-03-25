Dvojnásobný mistr světa z let 2005 a 2006 si své soukromí dlouhodobě pečlivě střeží, a ani tentokrát nebyly zveřejněny žádné podrobnosti. Britská stáj pouze uvedla, že Alonso dorazí později ze soukromých rodinných důvodů. Zároveň ujistila, že je vše v pořádku a zkušený pilot bude připraven na páteční program.
BBC však informovala, že Alonso a jeho partnerka, novinářka Melissa Jiménezová, se stali rodiči.
Španělský pilot by měl nastoupit ve druhém tréninku, v tom prvním ho nahradí mladý jezdec Jak Crawford.
Alonso je čtvrtým otcem v aktuálním startovním poli formule 1. Dalšími jsou Nico Hülkenberg, Sergio Pérez a Max Verstappen.
Chytí je všechny? Leclerc pobavil fanoušky trénováním roztomilého pokémona
Čtyřiačtyřicetiletý Alonso závodí ve formuli 1 s přestávkami už od roku 2001. Na konci sezony mu vyprší smlouva s Aston Martinem a zatím není jasné, zda bude v kariéře pokračovat i po roce 2026.
Aston Martin se v úvodu sezony potýká s technickými problémy. V obou proběhlých závodech neprojel cílem ani jeden z vozů