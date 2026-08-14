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Federer přišel o miliardu po akciovém otřesu. Vypadl z elitního seznamu boháčů

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  9:00
Roger Federer během zápasu Jiřího Lehečky a Alexandera Zvereva

Roger Federer během zápasu Jiřího Lehečky a Alexandera Zvereva | foto: Profimedia.cz

Roger Federer během zápasu Jiřího Lehečky a Alexandera Zvereva
Roger Federer při tréninku v dějišti Laver Cupu.
Roger Federer při tréninku v dějišti Laver Cupu.
Ambasador značky Uniqlo Roger Federer na tiskové konferenci společnosti v New...
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Roger Federer podle všeho přišel o status dolarového miliardáře. Hodnota akcií sportovní značky, v níž má podíl, totiž na začátku týdne prudce klesla.

Pětačtyřicetiletého Federera zařadil magazín Forbes mezi miliardáře v srpnu 2025. O pouhý rok později už ale švýcarská tenisová legenda tuto hranici zřejmě nesplňuje.

Federer se v roce 2019 stal spolumajitelem švýcarské sportovní značky On, která vyrábí sportovní obuv a oblečení. Později pro ni uvedl také vlastní řadu bot The Roger. Právě akcie společnosti On Holding ale v úterý oslabily o 19 procent.

Roger Federer během zápasu Jiřího Lehečky a Alexandera Zvereva na Wimbledonu 2026.

Podle deníku Wall Street Journal firma ve druhém čtvrtletí utržila 850,4 milionu švýcarských franků, tedy přibližně 22 miliard korun. Přestože šlo oproti předchozímu čtvrtletí o třináctiprocentní růst, výsledek zaostal za očekáváním asi o 28 milionů franků.

Federer vlastní přibližně 2,5 procenta společnosti. Podle Forbesu mu kvůli úternímu propadu akcií klesla hodnota majetku nejméně o 52 milionů dolarů, což je zhruba 1,1 miliardy korun. Jeho jmění se tak podle odhadů ztenčilo na 952,4 milionu dolarů. Ještě před poklesem přitom přesahovalo miliardovou hranici.

Ambasador značky Uniqlo Roger Federer na tiskové konferenci společnosti v New Yorku (15. září 2025)

Samotný tenis přinesl Federerovi během mimořádné kariéry na odměnách z turnajů přibližně 2,7 miliardy korun. Švýcar vyhrál 103 titulů, z toho 20 grandslamových, a mezi lety 2004 a 2008 strávil rekordních 237 týdnů v řadě na pozici světové jedničky.

Mnohem větší část svého jmění ale vydělal mimo kurty. Pomohly mu především lukrativní reklamní a sponzorské smlouvy. Během kariéry spojil své jméno například se značkami Uniqlo, Nike, Rolex, Credit Suisse, Lindt, Gillette, Wilson, Barilla či Moët & Chandon.

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