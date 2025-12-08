Boxerská šampionka vyzvala hejtry do ringu. Za výhru nabízí přes 8 milionů korun

David Chuchma
  17:44
Olympijská vítězka a několikanásobná mistryně světa v boxu Claressa Shieldsová přišla s provokativním nápadem. V rámci plánované reality show chce postavit své internetové odpůrkyně přímo do ringu. Vítězka si může přijít až na 400 tisíc dolarů (8,3 milionu korun).

Americká boxerská hvězda Claressa Shieldsová opět rozvířila sociální sítě. Během živého vysílání představila nápad na reality show, ve které by její kritičky dostaly možnost „vyřídit si účty“ v ringu.

„Platforma Zeus je ideálním místem, kde tenhle pořad rozjet. Dívky by přišly na konkurz a já dám své peníze tam, kde to má podle mě smysl. Půjdou si až pro 400 tisíc dolarů – ale pořádně se u toho zapotí,“ uvedla Shieldsová v přímém přenosu. Podle ní by žádná z účastnic nevydržela v ringu déle než jednu minutu.

Claressa Shieldsová patří k největším hvězdám současného ženského boxu.
6 fotografií

Show by podle její představy měla fungovat tak, že by se skupina žen nastěhovala do jednoho domu a postupně mezi sebou bojovaly. Vítězka základní části by si odnesla 100 tisíc.

Na závěr ale stála před zásadní volbou: buď si ponechat dosavadní výhru, nebo ji obětovat a přijmout výzvu k přímému souboji se Shieldsovou o celých 400 tisíc dolarů. V takovém případě by buď vyhrála vše, nebo o všechno přišla.

„Já nebojuji zadarmo. Ale jestli z toho má být velká reality show, klidně do toho půjdu. Chci holkám dát šanci změnit život. A možná jim pořádný výprask pomůže najít cestu do tělocvičny,“ dodala ostře mistryně světa. Podle ní si mnoho lidí dovoluje urážky jen proto, že jsou schovaní za obrazovkou.

Zda se nápad skutečně promění v realitu, je zatím nejisté. Shieldsová připustila, že celý projekt by vyžadoval složitá jednání s producenty i smluvní zajištění. Jako možného partnera zmínila podle serveru Complex platformu Zeus Network.

Myšlenku reality show boxerka znovu potvrdila i na Instagramu. „Mám 100 tisíc dolarů pro jakoukoli dívku z jakékoli země. Ale co z toho budu mít já? I pro GWOAT musí existovat motivace,“ napsala s narážkou na svou přezdívku „největší žena všech dob“.

Třicetiletá Američanka se zároveň netají osobními plány. V podcastu The Pivot uvedla, že by chtěla mít první dítě už v příštím roce. „Nechci čekat do čtyřiceti. Chci s dětmi běhat po parku, dokud budu mít sílu,“ vysvětlila.

Výsledky

