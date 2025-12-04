K nehodě došlo v pondělí v gymu RW Academia, který Ronald pravidelně navštěvoval. Otec dvou dětí pracoval jako šéf známého muzea Palacio dos Bonecos Gigantes, jež uchovává tradiční obří karnevalové loutky, vysoké až 4,5 metru a vážící desítky kilogramů.
Muzeum zveřejnilo na sociálních sítích smuteční oznámení. „S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí Ronalda Montenegra, našeho prezidenta a nepostradatelné osobnosti v historii muzea. Odešel nejen vedoucí, ale i přítel, tvůrce a vášnivý obránce lidové kultury,“ uvedla instituce. Z úcty k jeho památce pozastavila provoz až do 5. prosince.
Vedení posilovny, kde se incident odehrál, vydalo prohlášení, v němž ujišťuje, že zaměstnanci centra reagovali okamžitě a přivolali lékařskou pomoc. „Přes veškeré úsilí jsme přijali zprávu o úmrtí s nesmírným zármutkem,“ uvedli zástupci a vyjádřili podporu rodině. Policie zahájila standardní šetření, nakonec případ uzavřela jako nešťastnou náhodu, píše server Daily Mail.
Příbuzní volají po větší prevenci
Jeden z rodinných příslušníků pro brazilská média řekl, že Montenegro cvičil pravidelně a byl ve velmi dobré fyzické kondici. Zároveň poukázal na nutnost dozoru při nebezpečných cvicích. „Toto je trénink, u kterého má být trenér. Na videu jde vidět, že se rozcvičí, ale když se posadí ke druhému pokusu, síla nestačí a osa mu vyklouzne. Chceme, aby posilovny více dbaly na prevenci.“
Ve světě se každoročně objeví několik podobných případů. Loni na Tchaj-wanu málem zemřel muž, kterému více než stokilová osa sevřela krk. V Číně v roce 2023 zahynul sedmadvacetiletý mladík po pádu více než stokilové činky na krční páteř. V Montenegrově případě zatím není jasné, jak velkou váhu se pokoušel zvednout.