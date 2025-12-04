Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Autor:
  17:50
Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na lavičce vyklouzla z rukou těžká činka a spadla přímo na hrudník. Muž se ještě zvedl a snažil se odejít, po pár vteřinách ale zkolaboval. Lékaři mu už nedokázali pomoci.

K nehodě došlo v pondělí v gymu RW Academia, který Ronald pravidelně navštěvoval. Otec dvou dětí pracoval jako šéf známého muzea Palacio dos Bonecos Gigantes, jež uchovává tradiční obří karnevalové loutky, vysoké až 4,5 metru a vážící desítky kilogramů.

Muzeum zveřejnilo na sociálních sítích smuteční oznámení. „S hlubokým zármutkem oznamujeme úmrtí Ronalda Montenegra, našeho prezidenta a nepostradatelné osobnosti v historii muzea. Odešel nejen vedoucí, ale i přítel, tvůrce a vášnivý obránce lidové kultury,“ uvedla instituce. Z úcty k jeho památce pozastavila provoz až do 5. prosince.

palaciodosbonecos

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Ronald Montenegro, nosso presidente e figura indispensável para a história e a construção do Palácio dos Bonecos.

Hoje perdemos não apenas um líder, mas um amigo, um criador, um defensor apaixonado pela Cultura Popular e um dos grandes responsáveis por manter viva a tradição dos bonecos gigantes que encantam Olinda e o mundo. Sua dedicação, visão e amor pelo carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho.

Em respeito à sua memória e ao momento de luto de toda a família e equipe, informamos que as atividades do Palácio dos Bonecos estarão suspensas, retornando normalmente no dia 05/12/2025

Agradecemos a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em oração e homenagem a esse grande homem que deixou um legado eterno para a cultura e para a tradição do carnaval de Olinda.

3. prosince 2025 v 0:40, příspěvek archivován: 4. prosince 2025 v 13:58
oblíbit odpovědět uložit

Vedení posilovny, kde se incident odehrál, vydalo prohlášení, v němž ujišťuje, že zaměstnanci centra reagovali okamžitě a přivolali lékařskou pomoc. „Přes veškeré úsilí jsme přijali zprávu o úmrtí s nesmírným zármutkem,“ uvedli zástupci a vyjádřili podporu rodině. Policie zahájila standardní šetření, nakonec případ uzavřela jako nešťastnou náhodu, píše server Daily Mail.

Příbuzní volají po větší prevenci

Jeden z rodinných příslušníků pro brazilská média řekl, že Montenegro cvičil pravidelně a byl ve velmi dobré fyzické kondici. Zároveň poukázal na nutnost dozoru při nebezpečných cvicích. „Toto je trénink, u kterého má být trenér. Na videu jde vidět, že se rozcvičí, ale když se posadí ke druhému pokusu, síla nestačí a osa mu vyklouzne. Chceme, aby posilovny více dbaly na prevenci.“

Ve světě se každoročně objeví několik podobných případů. Loni na Tchaj-wanu málem zemřel muž, kterému více než stokilová osa sevřela krk. V Číně v roce 2023 zahynul sedmadvacetiletý mladík po pádu více než stokilové činky na krční páteř. V Montenegrově případě zatím není jasné, jak velkou váhu se pokoušel zvednout.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Paquetová vs. ŠalkováTenis - - 4. 12. 2025:Paquetová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě5:4
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Pardubice vs. SpartaFlorbal - 10. kolo - 4. 12. 2025:Pardubice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.80
  • 5.20
  • 1.52
Manchester Utd. vs. West HamFotbal - 14. kolo - 4. 12. 2025:Manchester Utd. vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4. 12. 21:00
  • 1.42
  • 5.13
  • 7.54
Columbus vs. DetroitHokej - - 5. 12. 2025:Columbus vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 2.38
  • 4.03
  • 2.66
Carolina vs. TorontoHokej - - 5. 12. 2025:Carolina vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.79
  • 4.51
  • 3.78
NY Islanders vs. ColoradoHokej - - 5. 12. 2025:NY Islanders vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 3.51
  • 4.30
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Los MS v Trumpově centru, kde zazní i jeho hymna. Fotbal bude až na druhém místě

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Z reproduktorů v sále Kennedyho centra uprostřed Washingtonu D.C. se spustí světoznámá píseň Y.M.C.A. od Village People a vy tam někde v záběru kamer dost možná spatříte do rytmu kolíbajícího se...

4. prosince 2025  18:30

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

4. prosince 2025  18:13

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

4. prosince 2025  17:50

Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.

Když mu před několika dny doktoři řekli, že by kvůli zranění menisku už do konce roku neměl hrát, než podstoupí operaci, byla to pro brazilského fotbalistu Neymara velká rána. O to větší, že Santos,...

4. prosince 2025

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky nestačily na Švýcarsko.

Velký florbalový svátek míří do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

4. prosince 2025

Slavia platí za pyrotechniku, disciplinárka potrestala i potyčku asistentů

Potemnělý stadion Slavie před utkáním proti Bohemians

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během utkání 16. kola první ligy s Bohemians 1905. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová...

4. prosince 2025  16:53

Šok, obavy a velká úleva. Hornig líčil: Potem ztrácím nezvykle hodně minerálů

Vítězslav Hornig na trati vytrvalostního závodu.

Když loni vybojoval v úvodních dvou podnicích Světového poháru 27. a 22. místo, byl nadšením bez sebe. Vždyť to byly do té doby jeho jednoznačně nejlepší pohárové výsledky v kariéře. Tentokrát už se...

4. prosince 2025  16:07

Ferguson, Terim, ale i Bílek. Kteří trenéři vedli naráz klub i reprezentaci?

Trenér reprezentační jedenadvacítky Michal Bílek sleduje zápas se Skotskem v...

Na jaře by k nim mohl přibýt také Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, který prý zvažuje nabídku české reprezentace. Pokud by ji přijal a zároveň zůstal u klubu, přidal by se k dalším slavným...

4. prosince 2025  15:10

Ruská, pardon, rakouská tenistka Potapovová uspěla se změnou občanství

Anastasija Potapovová slaví vyhraný set v prvním kole US Open.

Ruská tenistka Anastasia Potapovová bude od nynějška reprezentovat Rakousko. Čtyřiadvacetiletá hráčka oznámila na Instagramu, že uspěla se žádostí o udělení občanství. V současnosti patří Potapovové...

4. prosince 2025  14:06

Utrpení jako z Knihy Jóbovy. Kde se vzal Botn, který místo konce vítězí mezi elitou?

Johan-Olav Botn slaví v cíli vytrvalostního závodu vítězství.

Na Instagramu sdílel vtipný obrázek se svou fotkou a textem, že bez bratří Böových se vůbec nic nemění. V prvním individuálním závodě biatlonové sezony totiž opět vládla norská vlajka. Vytrvalostní...

4. prosince 2025  14:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

4. prosince 2025  13:35

Alespoň nebrečel! Dobeš odčinil debakl, v Montrealu zastiňuje trápící se jedničku

Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.

Měl velkou radost. Skutečně obrovskou! Vyrazil z brankoviště s rukama zdviženýma nad hlavou, následovalo vítězné gesto a mohutný výkřik. „Každý takový zápas mi pomůže,“ hlásil Jakub Dobeš po úspěšné...

4. prosince 2025  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.