Fotografii své unikátní sbírky sdílel na sociální síti X. Na stole se vedle sebe objevily lahve a plechovky z celého světa, od argentinského Quilmesu přes českého Kozla až po brazilskou Brahmu nebo francouzský Kronenbourg.
„Nemáte ponětí, jak dlouho trvalo dát to všechno dohromady. Na některá piva jsem měl štěstí, hlavně mi ale pomohla spousta skvělých lidí,“ napsal Hully v jednom z komentářů.
Nejde přitom o jeho první podobný projekt. Už před mistrovstvím světa v Kataru v roce 2022 si vytvořil obdobnou sbírku nápojů ze všech účastnických zemí. Tentokrát ale musel kvůli rozšíření turnaje ze 32 na 48 týmů svou kolekci výrazně posílit.
Hullyho plán je přitom jednoduchý. Každý nápoj otevře ve chvíli, kdy příslušná reprezentace na turnaji definitivně skončí. „Vypiju každé pivo, jakmile daná země vypadne. Doma nemám dost místa na to, abych měl zásoby na všechny zápasy,“ vysvětlil s nadsázkou.
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Zajímavostí je, že ne všechny položky v jeho sbírce jsou skutečně pivem. U zemí, kde je konzumace alkoholu omezená nebo zakázaná, sáhl po nealkoholických alternativách. Írán zastupuje sladový nápoj Istak, Katar ananasový Fizzin a Saúdskou Arábii citronovo-mátový Moussy.
Mezi největší kuriozity celé kolekce patří například novozélandské Garage Project Pickle Beer s příchutí nakládaných okurek nebo německý Augustiner Lagerbier Hell z pivovaru založeného už v roce 1328. Nechybí ani Velkopopovický Kozel, který v Hullyho výběru reprezentuje českou stopu.