Video s názvem F1 Drivers Race 100 Years of Cars je k vidění na YouTube kanálu Red Bullu. Verstappena a Lindblada staví proti sobě v netradiční výzvě s vozy značky Ford z různých dekád posledního století, od historických veteránů přes klasické muscle cars až po moderní stroje. Každá jízda prověřuje jiné schopnosti závodníků a žádná neodpouští chyby.
Ricciardo se ve videu objevuje v roli hosta a jeho typický úsměv i krátké interakce s Verstappenem okamžitě připomněly jejich někdejší týmovou chemii. Právě návrat oblíbeného dua, přezdívaného fanoušky „Maxiel“, spustil lavinu reakcí na sociálních sítích.
„Zatajil se mi dech, když se Daniel zničehonic objevil. Doufám, že natočili ještě něco dalšího, byla by škoda tu vzájemnou chemii nevyužít,“ napsal jeden z fanoušků na Redditu. Jiný to shrnul ještě stručněji: „Tohle je přesně to, co chceme.“
Zábavné pošťuchování, drobná gesta mezi Verstappenem a Ricciardem, ale i Lindbladova suverénní jízda napříč generacemi aut udělaly během několika hodin z videa jeden z nejsdílenějších výstupů Red Bullu posledních týdnů. Nadšení fanoušků navíc posiluje i širší kontext celé spolupráce.
Ricciardo se po odchodu z Formule 1 stal ambasadorem Ford Racing a právě propojení značky Ford s Red Bull Powertrains se naplno ukáže už tento týden v Detroitu. Stáje Red Bull i Racing Bulls tam představí nové závodní barvy pro nadcházející sezonu, přičemž Ricciardo by měl být jednou z hlavních tváří akce po boku Verstappena i dalších jezdců.