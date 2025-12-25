Do tradiční akce, kterou Betis pořádá od roku 2018, se letos zapojily tisíce příznivců v zelenobílých barvách. Podle odhadů klubu se podařilo vybrat více než 15 tisíc plyšáků, jež putovali k charitativním organizacím ještě před Štědrým dnem. Na tribunách nechyběly vánoční čepice – často netradičně v týmové zelené barvě – ani slavnostní atmosféra.
Klub zveřejnil záběry z akce na sociálních sítích. Po krátkém odpočítávání se z tribun snesla na hřiště záplava hraček všech velikostí a tvarů. Klubový personál je následně rychle sesbíral, aby mohl zápas bez zdržení začít.
Radost fanoušků navíc umocnil i výsledek na hřišti. Betis porazil Getafe jednoznačně 4:0. Dvě branky vstřelil Aitor Ruibal, další góly přidali Pablo Fornals a Cucho Hernández.