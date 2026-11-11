Fanoušci nevěřili vlastním očím. Yamal jim v ulicích Barcelony rozdával dárky

Autor:
  15:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Lamine Yamal vyrazil do ulic Barcelony fanouškům rozdat sluchátka.

Lamine Yamal vyrazil do ulic Barcelony fanouškům rozdat sluchátka. | foto: YouTube/Lamine Yamal

Lamine Yamal vyrazil v Barceloně do ulic, kde dělal radost fanouškům.
Lamine Yamal vyrazil do ulic Barcelony fanouškům rozdat sluchátka.
Lamine Yamal vyrazil do ulic Barcelony fanouškům rozdat sluchátka.
Lamine Yamal vyrazil v Barceloně do ulic, kde rozdával sluchátka a dělal tak...
11 fotografií
Lamine Yamal ukázal, že na své sliby nezapomíná. Před mistrovstvím světa řekl, že pokud Španělsko získá zlato, obdaruje stovku lidí. Hvězda Barcelony se tak vydala do ulic katalánské metropole, kde rozdávala fanouškům sluchátka v hodnotě tisíců korun. Několik šťastlivců si odneslo i speciální odměnu. Celou akci Yamal zveřejnil na svém YouTube kanálu.

Své plány předem naznačil na Instagramu, kde postupně zveřejňoval místa, na kterých se bude pohybovat.

Zpráva se rychle rozšířila a na prvním stanovišti už na něj čekaly desítky fanoušků. Yamal přitom původně odhadoval, že na prvního zájemce bude čekat zhruba sedm minut. Nakonec se kolem něj vytvořil dav a zásoby v kufru auta zmizely rychle.

Lamine Yamal vyrazil v Barceloně do ulic, kde rozdával sluchátka a dělal tak radost fanouškům.

Fotbalista se následně přesunul na další místa, kde pokračoval v rozdávání. Zajímavý moment nastal ve chvíli, kdy zastavil dva mladíky a požádal je o tip na dobrou restauraci. Ti nejprve nemohli uvěřit, že před nimi skutečně stojí hvězda Barcelony. Když mu doporučili podnik, čekalo je příjemné překvapení. Každý dostal vlastní sluchátka a samozřejmě nechyběla ani společná fotografie.

Rozdáváním sluchátek akce neskončila. Světový i evropský šampion si připravil ještě speciální odměnu pro čtveřici mladých fanoušků. Nejprve se s nimi vyfotil a poté jednomu z nich položil fotbalovou otázku. Zajímala ho značka a přesný model kopaček, které nosí.

Mladík odpověděl správně. Jde o kopačky Adidas F50, a tak si skupinka mohla vychutnat nečekanou výhru. Yamal jim věnoval čtyři vstupenky na utkání Ligy mistrů a přidal také podepsané kopačky.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NizozemskoFotbal - - 11. 11. 2026:Česko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.17
  • 6.20
  • 14.00
Kanada vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 11. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.01
  • 25.00
  • 40.00
Německo vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 11. 11. 2026:Německo vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.80
  • 4.40
  • 1.39
Cheb vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 11. 11. 2026:Cheb vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.70
  • 7.66
  • 2.59
Sokolov vs. TáborHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Sokolov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 3.08
  • 4.20
  • 1.95
Kouamé vs. ForejtekTenis - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kouamé vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.37
  • -
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Že nedostaneme víza? Máme plán B, říkají Rusové o MS juniorů a radí: Vylučte i Čechy

Zklamaní ruští mladíci po prohře s Běloruskem.

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v neděli oznámila, že Norové musí přenechat místo na hokejovém šampionátu juniorů Rusku, na východě se začalo slavit. „Jedeme na mistrovství světa!“...

Kdo je letos nejžádanějším sportovcem? Fotbalisté zaostali, první místa překvapila

Kdo jsou marketingově nejžádanější sportovci roku 2026?

Kdo je marketingově nejžádanější sportovní hvězdou světa? Magazín SportsPro zveřejnil nový žebříček padesáti sportovců s největší reklamní přitažlivostí. Slavná jména jako Cristiano Ronaldo, Lionel...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Jak tohle může říct? Hokejistky reagují na Macinku, ozvali se i Hadamczik a Nečas

České hokejistky se radují z gólu do sítě Kanaďanek na mistrovství světa.

Jeho slova vyvolala velký rozruch. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) v nedělní Partii na Primě označil hokej za „mužský sport“. Ruské hráčky do osmnácti let, jejichž účast na lednovém...

Fanoušci nevěřili vlastním očím. Yamal jim v ulicích Barcelony rozdával dárky

Lamine Yamal vyrazil do ulic Barcelony fanouškům rozdat sluchátka.

Lamine Yamal ukázal, že na své sliby nezapomíná. Před mistrovstvím světa řekl, že pokud Španělsko získá zlato, obdaruje stovku lidí. Hvězda Barcelony se tak vydala do ulic katalánské metropole, kde...

11. listopadu 2026

Zemřel veslař Oldřich Svojanovský. S bratrem získal dvě olympijské medaile

Aktualizujeme
Oldřich Svojanovský na snímku z roku 2017.

V 80 letech ve středu zemřel bývalý veslař Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista a dlouholetý předseda Českého klubu olympioniků. O jeho úmrtí informoval Český olympijský výbor na...

11. listopadu 2026  14:57

Náraz do dveří a trable s kostýmy. Složitá cesta Mrázkových na Grand Prix

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Po velmi těsném čtvrtém místě Natálie a Filipa Taschlerových na Grand Prix Číny vstupuje do prestižního seriálu krasobruslařů i druhý český sourozenecký pár. Tanečníci Kateřina a Daniel Mrázkovi se...

11. listopadu 2026  14:50

GP krasobruslení 2026 v USA - Americká brusle: Program, výsledky, Češi

Kateřina a Daniel Mrázkovi na tréninku před mistrovstvím světa.

Čtvrtou zastávkou v krasobruslařském seriálu Grand Prix je stát Washington, od 14. do 15. listopadu 2026 se jede prestižní Americká brusle. Startují i Češi, podívejte se na jejich program a výsledky.

11. listopadu 2026  14:43

Program SP v rychlobruslení v sezoně 2026/27. Kdy jede Jílek?

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.

Světový pohár v rychlobruslení 2026/27 nabídne šest závodních víkendů. Seriál odstartuje v listopadu v čínském Pekingu a vyvrcholí začátkem února v kanadském Calgary. Mezi českými reprezentanty bude...

11. listopadu 2026  14:40

Praze sluší slunce. Kouč Denia líčil Španělům, jak hezky se mu v Česku žije

Trenér českých fotbalistů Santi Denia odpovídá na tiskovce před zápasem proti...

Do Prahy přiletěli už během úterý, nezvykle dva dny před zápasem, aby středeční tiskovou konferenci před polednem stihli. Desítky španělských novinářů si pak nenechaly ujít možnost se svého krajana a...

11. listopadu 2026  14:17

SP v rychlobruslení Peking 2026: Jílek, program a kde sledovat

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.

Světový pohár v rychlobruslení na dlouhé dráze zahájí sezonu 2026/27 od 13. do 15. listopadu v Pekingu. Na olympijském oválu se představí také čeští reprezentanti. Kde sledovat závody živě, jaký je...

11. listopadu 2026  14:07

To už tady bylo! Ferrari ukázalo kolekci pro závod v Las Vegas. Našli se i rýpalové

Kolekce Ferrari pro Velkou cenu Las Vegas

Formule 1 se příští týden vrátí do ulic Las Vegas, kde jezdce čeká jeden z nejatraktivnějších závodů sezony. Noční velká cena nabízí jedinečnou podívanou. Stáj Ferrari se rozhodla využít její...

11. listopadu 2026

Nikdo mě k propagandě nevyužívá, říká Ovečkin. Fanoušci prý Rusy chtějí vidět

Alexandr Ovečkin z Washingtonu v zápase proti Ottawě.

Tušil, že ho v Ottawě čekají nepříjemné chvíle. Lidé v kanadské metropoli už před utkáním NHL s Washingtonem (2:3P) pořádali protesty proti Alexandru Ovečkinovi. A ten dle očekávání čelil dotazům...

11. listopadu 2026  13:22

Jejich láska nevyprchala ani po 25 letech. Agassi poslal Steffi Grafové dojemný vzkaz

Steffi Grafová a Andre Agassi při pickleballu (2025)

Tenisové legendy Andre Agassi a Steffi Grafová letos oslavili čtvrtstoletí od svatby. A zdá se, že ani po pětadvaceti letech jejich láska neztrácí na síle. Americký vítěz osmi grandslamových titulů v...

11. listopadu 2026  12:50

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Prohra se Španělskem? Škoda. Ale jsme dobrý tým, když makáme, míní Šotolová

Karolina Šotolová se snaží prosmýknout španělskou obranou.

Úterní utkání kvalifikace o EuroBasket 2027 bylo pro Karolinu Šotolovou speciální hned ze dvou důvodů. Španělské prostředí dobře zná díky působení ve Ferrolu, po vynechaném zářijovém mistrovství...

11. listopadu 2026  12:30

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek byl ve středu 2. září 2026, přímé přenosy startují semifinálovým kolem,...

11. listopadu 2026  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.