Své plány předem naznačil na Instagramu, kde postupně zveřejňoval místa, na kterých se bude pohybovat.
Zpráva se rychle rozšířila a na prvním stanovišti už na něj čekaly desítky fanoušků. Yamal přitom původně odhadoval, že na prvního zájemce bude čekat zhruba sedm minut. Nakonec se kolem něj vytvořil dav a zásoby v kufru auta zmizely rychle.
Fotbalista se následně přesunul na další místa, kde pokračoval v rozdávání. Zajímavý moment nastal ve chvíli, kdy zastavil dva mladíky a požádal je o tip na dobrou restauraci. Ti nejprve nemohli uvěřit, že před nimi skutečně stojí hvězda Barcelony. Když mu doporučili podnik, čekalo je příjemné překvapení. Každý dostal vlastní sluchátka a samozřejmě nechyběla ani společná fotografie.
Rozdáváním sluchátek akce neskončila. Světový i evropský šampion si připravil ještě speciální odměnu pro čtveřici mladých fanoušků. Nejprve se s nimi vyfotil a poté jednomu z nich položil fotbalovou otázku. Zajímala ho značka a přesný model kopaček, které nosí.
Mladík odpověděl správně. Jde o kopačky Adidas F50, a tak si skupinka mohla vychutnat nečekanou výhru. Yamal jim věnoval čtyři vstupenky na utkání Ligy mistrů a přidal také podepsané kopačky.