Sabalenkové nevyšlo Roland Garros a nevyšel jí ani Wimbledon. Minulý týden neuspěla v Torontu a teď skončila už v osmifinále v Cincinnati, kde s Bejlek prohrála ve dvou setech.
Zatímco tenisový svět oslavuje brilantní výkon české hráčky, na Sabalenkovou se valí kritika.
„Brzy o pozici světové jedničky přijdeš. Rybakinová si to zaslouží mnohem víc. Těším se, až to uvidím,“ napsal jeden z komentujících pod zatím poslední příspěvek Sabalenkové na Instagramu.
Po zápase s Bejlek se pod ním začaly objevovat i další kritické komentáře. To i přesto, že je týden starý a nevztahuje se k tenisu, nýbrž k focení Sabalenkové pro magazín Time.
Někteří komentující vyzvali tenistku, ať změní sport, nebo raději úplně skončí. Další vidí problém v jejím stylu života. „Více servisu, méně focení,“ stálo v dalším komentáři. „Méně bikin, více tenisu,“ dal mu za pravdu další fanoušek.
Běloruska podobným výtkám čelí už delší dobu. Část fanoušků má pocit, že se v posledních měsících více soustředí na roli influencerky než vrcholové sportovkyně. Terčem kritiky se stávají její fotografie v plavkách, spolupráce s módními značkami i záliba v luxusních špercích.
Po turnaji v Torontu například schytala kritiku za snímek před obchodem Gucci. Nyní kritika sílí.
„Tenis ji už dávno nezajímá. Chce být jen influencerkou,“ napsal po její prohře jeden z diskutujících pod příspěvkem Tennis Channelu. „Možná měla na sobě málo diamantů, aby vyhrála,“ rýpl si další. Objevily se ale i smířlivější názory: „Ztratila soustředění. Potřebuje pauzu, aby se dala psychicky dohromady.“
Na delší odpočinek však Sabalenková nemá čas. Už 30. srpna začíná hlavní soutěž US Open, na kterém zabojuje o svůj pátý grandslamový titul.
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Sluší ti to, ale už se soustřeď na tenis. Trápící se Sabalenkovou burcují fanoušci