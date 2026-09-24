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Nejbohatší fotbalista je bez angažmá. Majetkem předčí Messiho i Ronalda

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  19:12

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Brunejský fotbalista Faiq Bolkiah. | foto: Profimedia.cz

Faiq Bolkiah má za sebou poměrně netradiční fotbalovou cestu. Prošel akademiemi několika slavných anglických klubů, reprezentuje Brunej a poslední roky strávil v Thajsku. Nyní si ale musí hledat nové angažmá. Přitom je označován za nejbohatšího fotbalistu světa.

Bolkiahovi po více než třech letech skončila smlouva v thajském Ratchaburi a osmadvacetiletý záložník je momentálně bez klubu. Za Ratchaburi hrál od roku 2023, předtím kopal rovněž v Thajsku za Chonburi. Profesionální fotbal si vyzkoušel také v Portugalsku v dresu Marítima.

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S fotbalem začínal v Anglii. V mládeži působil v Southamptonu, Chelsea a Leicesteru City. Do velkého evropského fotbalu se však nakonec nikdy nepropracoval.

Bolkiah je současným kapitánem brunejské reprezentace, zajímavostí je ovšem také jeho občanství. Kromě brunejského má i americké, protože se narodil v Los Angeles.

To, že si ale fotbalem nikdy tolik nevydělával, mu příliš vadit nemusí. Jeho rodinné zázemí je totiž zcela mimořádné. Bolkiah je synem prince Jefriho Bolkiaha a synovcem brunejského sultána Hassanal Bolkiaha.

Podle španělského deníku Marca se jeho majetek odhaduje na 18,698 miliardy eur, tedy více než 452 miliard korun. Právě díky této částce je Bolkiah označován za nejbohatšího fotbalistu světa.

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Pro srovnání, u Lionela Messiho, Cristiana Ronalda nebo Davida Beckhama se podle médií hovoří o majetku přesahujícím jednu miliardu dolarů. Bolkiahův uváděný majetek by tak byl několikanásobně vyšší.

Je však potřeba dodat, že podobné částky se vztahují především k obrovskému bohatství brunejské královské rodiny a veřejně není možné přesně ověřit, jak velkou část z něj skutečně vlastní samotný Bolkiah.

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