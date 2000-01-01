Velká cena Miami patří k událostem, které každoročně přitahují nejvíce známých tváří. Ani letos tomu nebylo jinak a paddock na Floridě zaplnily mimo jiné i velké sportovní hvězdy. Koncentrace olympijských medailí i světových titulů byla tentokrát opravdu mimořádná. Které osobnosti sportovního světa si přišly užít atmosféru formule 1?
Autor: Peter Fox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Profimedia.cz
Jednou z největších sportovních hvězd, které letos dorazily do paddocku v Miami, byl Lionel Messi.
Autor: PsnewZ / Bestimage, Profimedia.cz
Závod si užil jako speciální host stáje Mercedes společně s manželkou Antonelou Roccuzzo a jejich třemi syny.
Autor: AP / Rebecca Blackwell, ČTK
K dalším hvězdným hostům Velké ceny Miami patřil antukový král Rafael Nadal.
Autor: AP / Rebecca Blackwell, ČTK
Atmosféru závodů formule 1 si užívala i americká lyžařka Mikaela Shiffrinová. Celý víkend v Miami strávila po boku svého snoubence, lyžaře Aleksandera Aamodta Kildeho.
Autor: Instagram @akilde
V paddocku se Shiffrinová setkala s řadou dalších osobností, mimo jiné s italským podnikatelem a současným šéfem stáje Alpine Flaviem Briatorem.
Autor: James Moy / Alamy, Profimedia.cz
Na svých sociálních sítích pak Shiffrinová sdílela i společnou selfie s další americkou olympijskou vítězkou, atletkou Sydney McLaughlinovou-Levroneovou.
Autor: Instagram @mikaelashiffrin
McLaughlinová-Levroneová se zašla podívat na monopost Maxe Verstappena, kde se vyfotila s hercem Patrickem Dempseym.
Autor: Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Profimedia.cz
Do zázemí Ferrari zamířila legenda ženského tenisu Serena Williamsová.
Autor: AP / Marta Lavandier, ČTK
Na svém Instagramu se Williamsová pochlubila i snímkem v objetí s Lewisem Hamiltonem. Připomněla, že se znají už z dob, kdy oba vítězili na největších akcích, a dodala, že jejich přátelství trvá dodnes. „Jsme si pořád hodně blízcí,“ napsala k příspěvku.
Autor: Instagram @serenawilliams
Úsměvy na všechny strany rozdával v paddocku sprinter a olympijský šampion Noah Lyles.
Autor: Sports Press Photo / Sipa USA, Profimedia.cz
Velkou cenu Miami si nenechal ujít ani španělský profesionální golfista a bývalá světová jednička Jon Rahm.
Autor: Michele Eve Sandberg / Zuma Press, Profimedia.cz
Atmosféru si do Miami dorazil užít i francouzský plavec a hvězda olympijských her v Paříži Léon Marchand.
Autor: Michele Eve Sandberg / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
U vozu Maxe Verstappena zapózoval fotografům také španělský fotbalista Sergio Reguilón, obránce klubu Inter Miami.
Autor: Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Profimedia.cz
Stejný snímek si u vozu Red Bullu pořídil i hráč NBA Bam Adebayo.
Autor: Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Profimedia.cz
Paddockem procházel také anglický golfista Ian Poulter, jehož kariéru zdobí mimo jiné dvě vítězství na turnajích World Golf Championships.
Autor: imago sportfotodienst / kolbert-press / Christian Kolbert, ČTK
Kimi Antonelli slaví vítězství ve Velké ceně Miamhttps://1gr.cz/fotky/idnes/26/051/cl6/HLTb052f0cffb_10RMADP_3_MOTOR_F1_MIAMI.JPGi.
Autor: Reuters
Pierre Gasly s monopostem Alpine letí vzduchem po kolizi při Velké ceně Miami F1.
Autor: Profimedia.cz