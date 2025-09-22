náhledy
Zimní olympijské hry začínají. A exotické země, které možná nemají tolik šancí na medaile, diváky zaujmou po svém. Reprezentace Haiti se představí v ručně malované kolekci plné barev a symbolů. To Brazílie vsadila na minimalistické provedení v bílé. Podívejte se, v čem se výpravy na zahájení představí.
Autor: Síť X
Karibské Haiti bude mít na zimní olympiádě jen dva sportovce, přesto už před zahájením her poutá pozornost. Důvodem jsou výrazné uniformy, které kombinují olympijský protokol s výtvarným uměním.
Autor: X @Rebeca Maccise
Outfity navrhla italsko-haitská návrhářka Stella Jean a každý kus je ručně malovaný. Dominantním motivem je červený kůň bez jezdce na světle modrém podkladu, inspirovaný haitským výtvarníkem Édouardem Duval-Carriém.
Autor: X @Rebeca Maccise
Ženská část delegace oblékne netradiční kombinaci péřové sukně a tradičního haitského šátku tignon. Spojení moderního sportu a kulturní identity je záměrné a silně symbolické.
Autor: X @Rebeca Maccise
Vznik uniforem byl dramatický – návrhářka pracovala zdarma a kvůli časovému presu málem projekt vzdala. Malování dokončovali doslova pár dní před ceremoniálem, obavy teď panují hlavně z deště, který by mohl barvy poškodit.
Autor: X @Rebeca Maccise
Brazílie vsadila na překvapivě střídmý styl a luxusní zpracování. O slavnostní uniformy se postarala značka Moncler ve spolupráci s brazilským návrhářem Oskarem Metsavahtem.
Autor: X @Outlander Magazine
Vlajkonoši nastoupí v objemných bílých pláštích inspirovaných historickou horskou bundou Moncler Karakorum. Z rubu se při chůzi nenápadně odhaluje brazilská vlajka, která jinak zůstává skrytá.
Autor: X @Outlander Magazine
Bílá barva nebyla zvolena náhodou – má symbolizovat začátek, čistotu a stopu ve sněhu. Brazilské národní barvy se objevují jen decentně, jako kontrast k očekávané barevné explozi.
Autor: X @Outlander Magazine
Zbytek týmu oblékne tmavě modré péřové soupravy s výraznou zelenou podšívkou. Výsledkem je kombinace sportovního výkonu, elegance a brazilské radosti, tentokrát vyjádřené velmi střídmým jazykem.
Autor: X @Outlander Magazine
Na nástupu nezaujme jen Haiti a Brazílie. Mongolská výprava svou kolekcí uchvátila fanoušky.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
Za návrhy stojí mongolská značka Goyol Cashmere.
Autor: Instagram @goyolcashmere.mn
České fanoušky ovšem budou nejvíce zajímat jejich domácí oblíbenci. V této kolekci se představí výprava v čele s vlajkonoši Davidem Pastrňákem (v Miláně) a Lucií Charvátovou (v Cortině).
Autor: ČOV / Barbora Reichová