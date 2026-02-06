|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Exotické země zaujmou i na zimních hrách. Podívejte se na kolekce Haiti a Brazílie
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?
Na zimních olympijských hrách v roce 2026 už se odehrávají důležité souboje. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých...
Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu
Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....
Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti
Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...
Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance
Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...
Zahajovací den ZOH 2026: Hokejistky padly i podruhé, při zahájení vzplály dva ohně
Program v dějišti XXV. zimních olympijských her byl i v den zahájení plný akce. Česká smíšená dvojice curlerů si bohužel připsala už čtvrtou prohru na turnaji. Ženský hokejový tým přišel o dvougólové...
Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce
Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...
Olympiáda musí bavit. Pro Rakušáky je ale víc vítězství v Kitzbühelu, líčí Zabystřan
V cíli superobřího slalomu ve Val Gardeně na konci loňského roku hýřil úsměvy i dojetím. Jako první český lyžař senzačně vyhrál závod Světového poháru. A teď už se Jan Zabystřan naplno těší na...
Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...