Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

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  12:54
První ze tří velkolepých koncertů Ewy Farne v pražském Edenu přinesl i jedno nečekané sportovní překvapení. Během hitu Mám boky jako skříň se mezi tanečníky objevila trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, která se stala součástí připravené scénky a pobavila tak desetitisíce fanoušků přímo na stadionu.

Ledecká během vystoupení symbolicky „trénovala“ samotnou zpěvačku. Na pódiu na ni dohlížela při běhu do schodů i jízdě na rotopedu a stala se součástí jednoho z nejúsměvnějších momentů celého večera.

Pro přítomné fanoušky možná šlo o překvapivý moment. Ovšem pro ty, kteří sledují sociální sítě Ledecké, už nejspíš o něco méně.

RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

Olympijská vítězka vedle sportovních úspěchů pravidelně ukazuje, že je pro každou špatnost a nebojí se udělat si sama ze sebe legraci. Fanoušky často baví tanečními videi, různými výzvami nebo záběry ze svých aktivit mimo lyžování a snowboarding.

Po náročné olympijské sezoně si navíc užívá volnější období. V posledních týdnech se například zúčastnila Rallye des Princesses, tradiční francouzské soutěže historických automobilů určené výhradně ženám, a právě podobné projekty teď na svých profilech sdílí častěji než sportovní tréninky.

raaaadio_impuls

Během skladby „Mám boky jako skříň“ čekalo na diváky překvapení.

Na pódiu se vedle Ewy Farne objevila také Ester Ledecká.

#RaaaadioImpuls #Impuls

13. června 2026 v 23:14, příspěvek archivován: 14. června 2026 v 12:15
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Vystoupení Ledecké po boku zlaté slavice nezůstalo bez odezvy ani na sociálních sítích, kde si vysloužilo řadu pozitivních reakcí. Jestli se ale trojnásobná olympijská vítězka objeví v Edenu i během dalších koncertů, nebo si Farna schovala jiná překvapení, zatím zůstává tajemstvím.

Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses
Ester Ledecká na tiskové konferenci ke shrnutí uplynulé sezony.
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)
Ester Ledecká na tiskové konferenci ke shrnutí uplynulé sezony.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Česko vs. DánskoVolejbal - - 14. 6. 2026:Česko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
14. 6. 16:00
  • 1.16
  • -
  • 5.17
Německo vs. CuraçaoFotbal - Skupina E - 14. 6. 2026:Německo vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
14. 6. 19:00
  • 1.04
  • 21.60
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Nizozemsko vs. JaponskoFotbal - Skupina F - 14. 6. 2026:Nizozemsko vs. Japonsko //www.idnes.cz/sport
14. 6. 22:00
  • 2.09
  • 3.47
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Pobřeží slonoviny vs. EkvádorFotbal - Skupina E - 15. 6. 2026:Pobřeží slonoviny vs. Ekvádor //www.idnes.cz/sport
15. 6. 01:00
  • 3.38
  • 2.87
  • 2.62
Vegas vs. CarolinaHokej - 6. zápas - 15. 6. 2026:Vegas vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
15. 6. 02:00
  • 2.51
  • 4.03
  • 2.51
Program a výsledky
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Výsledky

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