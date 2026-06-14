Boky jako skříň pod dohledem šampionky. Ledecká překvapila na koncertě Farne

Ledecká během vystoupení symbolicky „trénovala“ samotnou zpěvačku. Na pódiu na ni dohlížela při běhu do schodů i jízdě na rotopedu a stala se součástí jednoho z nejúsměvnějších momentů celého večera.
Pro přítomné fanoušky možná šlo o překvapivý moment. Ovšem pro ty, kteří sledují sociální sítě Ledecké, už nejspíš o něco méně.
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Olympijská vítězka vedle sportovních úspěchů pravidelně ukazuje, že je pro každou špatnost a nebojí se udělat si sama ze sebe legraci. Fanoušky často baví tanečními videi, různými výzvami nebo záběry ze svých aktivit mimo lyžování a snowboarding.
Po náročné olympijské sezoně si navíc užívá volnější období. V posledních týdnech se například zúčastnila Rallye des Princesses, tradiční francouzské soutěže historických automobilů určené výhradně ženám, a právě podobné projekty teď na svých profilech sdílí častěji než sportovní tréninky.
Vystoupení Ledecké po boku zlaté slavice nezůstalo bez odezvy ani na sociálních sítích, kde si vysloužilo řadu pozitivních reakcí. Jestli se ale trojnásobná olympijská vítězka objeví v Edenu i během dalších koncertů, nebo si Farna schovala jiná překvapení, zatím zůstává tajemstvím.