Mourovatá kočka se během večera objevila hned na několika místech stadionu Besiktas Park. Fanoušci si ji okamžitě začali fotit a videa se během chvíle objevila i na sociálních sítích. Na záběrech je vidět, jak se zvíře klidně pohybuje mezi lidmi i v těsné blízkosti hrací plochy.
Mnozí přitom nejprve předpokládali, že jde jen o náhodnou toulavou kočku. Ve skutečnosti je ale čtyřnohá fanynka na stadionu v Istanbulu dobře známou postavou. Podle místních médií žije v areálu už několik let a zaměstnanci i fanoušci se o ni pravidelně starají.
Někteří zaměstnanci stadionu ji během finále dokonce opatrně odváděli z nejrušnějších míst, aby se v davu nevylekala.
Kočka se podle fanoušků v minulosti objevila na několika velkých zápasech a údajně nechyběla ani při domácím utkání proti Bayernu Mnichov v Lize mistrů v roce 2018.
Celá situace zároveň připomněla, jak výjimečný vztah mají lidé v Istanbulu k toulavým kočkám. Ve městě jich žijí tisíce a místní obyvatelé, restaurace i obchody se o ně běžně starají. Zvířata jsou tak pro mnoho lidí neodmyslitelnou součástí atmosféry turecké metropole.